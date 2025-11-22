Angustiante testimonio de la única sobreviviente de la tragedia en Silvania

Noticias RCN logró conversar con Sara Gabriela Rosero, la única sobreviviente de la tragedia que se registró el pasado 17 de noviembre en Silvania, cuando una súbita creciente arrebató la vida de cuatro miembros de su familia mientras regresaban de su finca hacia Bogotá.

La joven rompió el silencio por primera vez ante los medios de comunicación para relatar la tragedia que vivió.

“Veníamos hablando con mi hermana de que ahorita íbamos a decorar la casa para diciembre y que también íbamos a decorar la finca. Estábamos hablando de dónde íbamos a poner el árbol”, recordó Sara Gabriela sobre los últimos momentos con su hermana.

El grupo familiar había pasado el fin de semana en su finca, conocida como El Refugio, y emprendían el regreso a la capital debido a compromisos académicos y una cita médica de los abuelos.

“Nosotros regresamos para Bogotá. Yo tenía clases, mi hermana también, mis abuelos tenían una cita médica y habíamos estado el fin de semana en la finca que es donde vamos casi todos los días de semana. En el camino empezó a llover y empezaba a caer agua, a caer tormenta, rayos, pero no era nada que nos asustase o nos preocupase”, añadió.

Según su testimonio, la situación cambió drásticamente en cuestión de segundos. “Ya después de la nada, yo no sé en qué momento de la carretera llegó mucha agua y nos llegó el agua”, relató.

Sara logró sobrevivir aferrándose a un objeto que describe como “un palo o una madera”, con el cual se impulsó hasta alcanzar un árbol y posteriormente trepar hasta un muro cercano a unas canchas deportivas.

“No sé cuánto estuve en el agua. Solo sé que nadé mucho, que estaba oscuro, yo me agarré de algo, no sé qué. Cuando llegué, estaba sola, seguía corriendo el agua, seguía lloviendo y empecé a gritar”, añadió.

Su llamado de auxilio fue escuchado por dos mujeres y varios automovilistas que la ayudaron a cruzar el muro hacia un lugar seguro.

Las evaluaciones médicas posteriores revelaron que Sara Gabriela sufrió una fractura en el rostro. Hasta el momento, las autoridades han recuperado los cuerpos de su abuelo y su hermana. Su madre y padre también fallecieron en el incidente.

“Esa sensación de malestar y esa incertidumbre baja cuando nos dan noticias. Que apareciera mi abuelo, que apareciera mi hermana. De una u otra forma eso me generó una calma porque ya están conmigo”, expresó entre lágrimas la joven.

Sara hizo un llamado urgente a las autoridades: “Quiero pedir que no dejen de buscar, que no paren las búsquedas, porque solo nos falta a mi abuela, solo nos falta ella”.