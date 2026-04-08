Cayó pareja de esposos que lideraba banda dedicada a robar carros de valores

Noticias RCN conoció detalles de un operativo realizado por la Policía Nacional que dejó como resultado la captura de una pareja de esposos. El hombre y la mujer fueron sorprendidos en su finca de lujo a las afueras de Bogotá.

RELACIONADO Condenados sujetos que agredieron con arma blanca a dos adultos mayores en Huila

Cayó pareja de esposos que lideraba una banda criminal

Según información, fueron más de siete años de investigaciones los que permitieron ubicar a alias Pinto y alias La Mona, presuntos cabecillas de la estructura criminal conocida como ‘Los Egolios’, una organización señalada de participar en millonarios asaltos a carros de valores, homicidios y otros delitos de alto impacto en Bogotá y otras regiones del país.

El operativo fue adelantado en una lujosa finca ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde se encontraban los principales integrantes de la organización.

Alias Pinto, de 49 años, fue identificado como el líder de la estructura criminal y fue detenido junto a su esposa y otros integrantes del grupo. La operación contó con vigilancia aérea y un cerco terrestre que permitió concretar las capturas sin que los sospechosos lograran escapar.

De acuerdo con las investigaciones, la organización habría participado en al menos seis asaltos a carros de valores en Bogotá, municipios de la Sabana y la ciudad de Cali. El monto de lo robado en estos hechos superaría los 35.000 millones de pesos.

Los capturados figuraban en el cartel de los más buscados por delitos relacionados con hurto y homicidio en la capital.

Las autoridades les atribuyen delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, así como tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Adicionalmente, se conoció que la organización criminal contaba con una compleja logística para ejecutar sus acciones delictivas. Según la Policía, utilizaban vehículos de alta gama, motocicletas y personas que portaban prendas similares a las de la fuerza pública para instalar falsos retenes y facilitar los robos.

Uno de los casos más recordados que se les atribuye ocurrió el 2 de julio de 2019 en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando durante un intento de asalto a un carro de valores fue asesinado el sargento Erick Cruz.

El uniformado participaba en un operativo para frustrar el robo cuando fue atacado por los delincuentes. Aunque varios integrantes de la organización fueron capturados tras ese hecho, alias Pinto logró evadir a las autoridades y permaneció prófugo durante varios años.

RELACIONADO Comerciantes de Fontibón dudan si abrir o no sus locales por temor a extorsionistas

Cayeron los cabecillas de 'Los Egolios'

La investigación también relaciona a la estructura con el homicidio de un escolta ocurrido en agosto de 2024 durante un atraco en el que los delincuentes se apoderaron de más de 100 millones de pesos.

Como parte de las labores investigativas, las autoridades identificaron un importante patrimonio que presuntamente habría sido adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas. Entre los bienes detectados figuran viviendas de lujo en Bogotá, fincas en Cundinamarca y varios gimnasios que, según la Policía, eran utilizados para ocultar dinero producto de los robos.