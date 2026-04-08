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Con una carta enviada al Inpec, comisionado de Paz pidió trasladar a alias Tito a cárcel de mediana seguridad

En la carta, Otty Patiño pedía al Inpec trasladar a ‘Tito’ a una prisión de mediana seguridad. Meses más tarde, el peligroso cabecilla se fugó.

Mañana Express

agosto 04 de 2026
08:41 a. m.
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Por una carta del comisionado de Paz, Otty Patiño, uno de los hombres más peligrosos de Comuneros del Sur habría terminado trasladado a una cárcel de mediana seguridad para, posteriormente, darse a la fuga.

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Noticias RCN conoció una carta que nunca había salido a la luz y que reconstruye el origen de una decisión que, cuatro meses después, terminaría con la cinematográfica fuga de alias Tito.

El documento está fechado el 24 de febrero de 2026 y lleva la firma del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien escribió al director del Inpec solicitando evaluar el traslado de alias Tito al Patio 5 de la cárcel de mediana seguridad de Pasto.

¿Quién es alias Tito?

Pero alias Tito no era un detenido cualquiera, sino uno de los principales cabecillas de la peligrosa disidencia del ELN dedicada de delinquir en el departamento de Nariño.

Además, había sido designado como uno de los voceros de paz de esa estructura en la mesa de diálogos con el Gobierno y había sido capturado apenas doce días antes, el 12 de febrero, mediante una circular azul de Interpol.

En su prontuario pesan investigaciones por delitos como desaparición forzada, homicidio, secuestro y tortura.

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“Un gesto de paz del gobierno” con alias Tito

La carta enviada por el comisionado de Paz exponía las razones de esa gestión, invocando la Mesa de Diálogos para la Paz, haciendo referencia al principio de colaboración entre las entidades del Estado y solicitando al Inpec evaluar el traslado, siempre que se cumplieran los requisitos legales y reglamentarios.

Pero hay una frase que hoy cobra especial relevancia: el documento aseguraba que la solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno Nacional” y que contribuiría a la política de Paz Total.

Sin embargo, la cronología de lo sucedido abre nuevos interrogantes pues, aunque la carta tiene fecha del 24 de febrero, los registros conocidos por Noticias RCN muestran que alias Tito ya había ingresado a esa cárcel el 23 de febrero.

Así fue la fuga de alias Tito

Además, esta historia tendría un desenlace inesperado, pues apenas cuatro meses después de ese traslado, alias Tito salió de la cárcel para una supuesta consulta médica y nunca regresó.

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El cinematográfico hecho se dio cuando un grupo de hombres armados ejecutó un violento rescate y logró liberarlo en una fuga que hoy sigue bajo investigación.

La revelación de esta carta vuelve a poner bajo la lupa el alcance de las actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Expertos y excomisionados consultados por Noticias RCN cuestionan que esa dependencia hubiera promovido una gestión relacionada con el traslado de un procesado de alta peligrosidad y sostienen que las decisiones sobre el régimen penitenciario corresponden a las autoridades competentes.

Aunque este noticiero ha intentado comunicarse con el comisionado de Paz, Otty Pattiño, no ha obtenido respuesta.

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