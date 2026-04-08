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Detalles de cómo Yulieth Angulo planeó el asesinato de Camila Potosí para sacarle a su bebé

La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el cruel crimen de Camila Potosí durante las audiencias contra los cinco capturados.

Mañana Express

agosto 04 de 2026
08:49 a. m.
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Las audiencias judiciales contra los cinco presuntos responsables del atroz crimen de María Camila Potosí, en Cali, permitieron reconstruir, según la Fiscalía, la forma en que habría sido planeado el extraer con vida a la bebé que la víctima llevaba en su vientre.

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El ente acusador sostuvo que la planeación del asesinato comenzó días antes de la desaparición de la joven y que la principal sospechosa, Yulieth Angulo, la mujer de la moto, habría organizado cada uno de los movimientos para ejecutar el crimen.

Uno de los aspectos más destacados de la Fiscalía durante la audiencia fue la forma en que Yulieth Angulo habría logrado acercarse a María Camila en un programa de embarazadas al que asistían.

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De acuerdo con la investigación, el 14 de julio, dos días antes de la desaparición de María Camila, Angulo se reunió con otros dos hombres para coordinar la manera en que secuestrarían a la víctima.

Según la Fiscalía, durante ese encuentro también se habría discutido el procedimiento para drogarla, practicarle una cesárea y posteriormente asesinarla.

Yulieth Angulo habría ofrecido $4.000.000 a cambio de ejecutar el plan que terminaría con la muerte de María Camila y permitiría apropiarse de la bebé.

La reconstrucción de los hechos presentada durante la audiencia señala que todo el hecho habría sido organizado con antelación y que la víctima nunca sospechó que estaba siendo objeto de un plan criminal.

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Yulieth Angulo se ganó la confianza de Camila Potosí para asesinarla

La Fiscalía sostiene que la confianza de la víctima fue utilizada para ejecutar el plan a cabalidad.

El relato del fiscal señala que la procesada fingió estar embarazada durante un largo periodo para hacer creíble su historia. Como parte de esa estrategia, presuntamente falsificó pruebas médicas y ecografías que respaldaban el supuesto embarazo.

Habría conocido a María Camila en un programa dirigido a madres gestantes, donde logró ganarse su confianza antes de que ocurrieran los hechos investigados.

Ese acercamiento fue determinante para que la víctima no sospechara de las verdaderas intenciones de quien hoy aparece como la principal señalada dentro del proceso.

Durante la diligencia judicial también se confirmó que la bebé nació con vida.

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