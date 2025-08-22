Dentro de un zapato abandonado hallaron más de 100 SIM cards usadas para delitos en Bogotá

Una intervención se llevó a cabo en horas de la noche en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos, donde las autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá ejecutaron un operativo contra estructuras delictivas que operan en la zona de tolerancia.

¿Cómo fue el megaoperativo en Bogotá?

Durante más de cuatro horas, 500 uniformados, acompañados por entidades distritales, realizaron inspecciones en bares, hoteles, moteles, pagadiarios, bodegas de reciclaje y locales de autopartes que habían sido reportados por la comunidad como lugares donde presuntamente se adelantaban actividades ilícitas.

En medio de estas acciones se produjo un hallazgo que llamó la atención: 111 tarjetas SIM escondidas dentro de un zapato, localizado en una carreta abandonada en la vía pública.

Las tarjetas estaban numeradas de manera consecutiva, lo que para las autoridades indica que podrían haber sido destinadas a un ‘call center’ extorsivo para realizar llamadas ilegales sin dejar rastro.

¿Qué más encontraron en el megaoperativo?

El operativo permitió además la incautación de 1.000 gramos de estupefacientes distribuidos en varias presentaciones, incluyendo cigarrillos de marihuana y dosis de bazuco, además de una gramera empleada para dosificar la droga.

Durante la revisión de uno de los establecimientos, en una habitación aparentemente desocupada, fueron hallados tres pasaportes, 70 cigarrillos de marihuana y varias armas cortopunzantes.

Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para adelantar las investigaciones correspondientes.

¿Cómo lograron encontrar todo?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó que la efectividad del operativo se logró gracias a la cooperación ciudadana: