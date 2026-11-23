En el municipio de Chinchiná, Caldas, las autoridades adelantan investigaciones por tres muertes violentas ocurridas durante este lunes 23 de noviembre. Los casos se presentaron en dos lugares diferentes y, de acuerdo con los primeros reportes, estarían relacionados con hechos independientes.

Uno de los episodios fue descubierto en una zona rural, donde encontraron el cuerpo de un hombre con aparentes lesiones provocadas con arma blanca. El otro ocurrió en un establecimiento comercial del municipio, donde hombres armados dispararon contra varias personas.

¿Dónde encontraron al hombre de 62 años?

El primer caso se conoció en una zona rural de Chinchiná. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años, quien presentaba heridas que, al parecer, habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás de este homicidio.

Ataque armado en un bar dejó dos personas muertas

El segundo episodio se registró en el bar Las Niñas, ubicado en la carrera Séptima, donde se produjo un ataque sicarial con arma de fuego.

En un primer momento, el reporte indicó que una persona había muerto en el lugar y otras dos habían resultado heridas. Sin embargo, durante el desarrollo de la atención de la emergencia se confirmó el fallecimiento de uno de los lesionados.

Con esta actualización, el número de víctimas mortales del ataque ascendió a dos. Sumado al homicidio ocurrido en la zona rural, el municipio registra tres personas asesinadas durante la jornada.

Policía investiga los tres homicidios en Chinchiná

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), junto con integrantes de otras especialidades de la Policía, adelantan las labores para esclarecer los hechos.

Las investigaciones buscan determinar las circunstancias de cada caso, establecer si existe alguna relación entre los episodios y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han entregado detalles acerca de los posibles móviles de los homicidios.