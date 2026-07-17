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En Cali robaron cinco perros de una misma familia cuando regresaban a casa de la guardería

Uno de ellos tiene problemas gastrointestinales que requieren de una dieta especial.

Mañana Express

julio 17 de 2026
08:15 a. m.
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La familia Gaviria, en Cali, Valle del Cauca, vive un infierno desde que sus cinco pequeños pomerania fueron robados cuando regresaban a casa, en la ruta de la guardería canina a la que asisten con regularidad.

De acuerdo con la información entregada a la familia, la ruta en la que viajaban sus cinco perros fue interceptada por delincuentes, en el sector de Golondrinas, cerca de Chipichape.

En grupo, intimidaron al conductor y lo obligaron a abrir la puerta para tomar a los cinco pomerania y luego darse a la huida. Desde entonces, no saben nada de sus perros.

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Uno de los pomerania tiene problemas gastrointestinales y necesita seguir de manera estricta su dieta:

En diálogo con Mañana Express de RCN, Leslie Gaviria, cuidadora de los dos cinco pomerania hurtados, advirtió que “uno de ellos tiene problemas gastrointestinales y requiere una alimentación adecuada”.

Insiste en que, en su casa, los perros “no son mascotas, son nuestra familia, nuestros bebés” y todos se encuentran muy preocupados sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentran:

“Ellos están castrados, no son para procrear y tienen una rutina establecida. El hecho ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, con una denuncia ante la Fiscalía y también está en conocimiento de la Policía”.

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Valle del Cauca registra una reducción del robo en todas sus modalidades:

Pese al incidente registrado en Golondrinas, que mantiene en vilo a los Gaviria, en las últimas horas, la Gobernación del Valle del Cauca dio a conocer que el hurto, en todas sus modalidades, registró una disminución marcada entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2026, según datos del Observatorio de Prevención y Control de Violencia del departamento.

En palabras del secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño, “el hurto a comercio presentó una reducción de 38%; el hurto a personas, 26%, y el hurto a residencias, una disminución de 23%”. Sin embargo, nuevas modalidades, como el hurto de mascotas, generan gran preocupación en las familias vallecaucanas.

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