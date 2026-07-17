En Cali robaron cinco perros de una misma familia cuando regresaban a casa de la guardería
Uno de ellos tiene problemas gastrointestinales que requieren de una dieta especial.
La familia Gaviria, en Cali, Valle del Cauca, vive un infierno desde que sus cinco pequeños pomerania fueron robados cuando regresaban a casa, en la ruta de la guardería canina a la que asisten con regularidad.
De acuerdo con la información entregada a la familia, la ruta en la que viajaban sus cinco perros fue interceptada por delincuentes, en el sector de Golondrinas, cerca de Chipichape.
En grupo, intimidaron al conductor y lo obligaron a abrir la puerta para tomar a los cinco pomerania y luego darse a la huida. Desde entonces, no saben nada de sus perros.
Uno de los pomerania tiene problemas gastrointestinales y necesita seguir de manera estricta su dieta:
En diálogo con Mañana Express de RCN, Leslie Gaviria, cuidadora de los dos cinco pomerania hurtados, advirtió que “uno de ellos tiene problemas gastrointestinales y requiere una alimentación adecuada”.
Insiste en que, en su casa, los perros “no son mascotas, son nuestra familia, nuestros bebés” y todos se encuentran muy preocupados sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentran:
“Ellos están castrados, no son para procrear y tienen una rutina establecida. El hecho ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, con una denuncia ante la Fiscalía y también está en conocimiento de la Policía”.
Valle del Cauca registra una reducción del robo en todas sus modalidades:
Pese al incidente registrado en Golondrinas, que mantiene en vilo a los Gaviria, en las últimas horas, la Gobernación del Valle del Cauca dio a conocer que el hurto, en todas sus modalidades, registró una disminución marcada entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2026, según datos del Observatorio de Prevención y Control de Violencia del departamento.
En palabras del secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño, “el hurto a comercio presentó una reducción de 38%; el hurto a personas, 26%, y el hurto a residencias, una disminución de 23%”. Sin embargo, nuevas modalidades, como el hurto de mascotas, generan gran preocupación en las familias vallecaucanas.