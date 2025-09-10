Hallan sin vida a menor que cayó al río Sucio mientras cruzaba en garrucha improvisada

Durante la mañana de este jueves 9 de octubre se confirmó una lamentable noticia. Las autoridades informaron que fue hallado sin vida el menor de 9 años que se encontraba desaparecido en Dabeiba, Antioquia.

El hecho ocurrió en la vereda Alto Bonito, donde, según testigos, el niño, identificado como Uriel García Jumi y quien se encontraba junto a su hermano, en un momento de desequilibrio perdió la estabilidad y cayó a las turbulentas aguas del río, siendo arrastrado por la fuerte corriente.

La desaparición del menor activó de inmediato un operativo de búsqueda en el que participaron Bomberos de Dabeiba, la comunidad y el equipo de plataformas tecnológicas aéreas del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

Pese a los esfuerzos y a las difíciles condiciones del terreno, el cuerpo del niño fue hallado sin vida tras varias horas de rastreo.

“Luego de una búsqueda por parte de Bomberos Dabeiba, la comunidad y nuestro equipo de plataformas tecnológicas aéreas, fue hallado sin vida el menor de 9 años que cayó al río Sucio de una garrucha privada usada para el desplazamiento de productos agrícolas”, informó el Dagran a través de su cuenta oficial en X.

La Gobernación de Antioquia lamentó profundamente el fallecimiento del menor y expresó su solidaridad con la familia. “Desde la @GobAntioquia, lamentamos este hecho y enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias a la familia del menor”.

Por su parte, Jaime Ramírez Gómez, director encargado del Dagran, explicó en una entrevista con este medio cómo ocurrió el accidente y cómo fue el proceso para encontrar el cuerpo.

“Lastimosamente, este incidente ocurrió el día de antier y el señor alcalde activó todas sus capacidades para tratar de localizar el cuerpo del niño, pero al ver que no tenía la capacidad de atender semejante longitud y dinámica del río, el día de ayer nos pide el apoyo subsidiario y complementario. Inmediatamente, desplazamos personal del Dagram y desplazamos personal del proyecto de plataformas tecnológicas, quienes por cuadrante trabajan y hacen un barrido de la zona y para el día de hoy se encuentra el cuerpo de este menor de edad, que ya fue identificado”, explicó.

El funcionario señaló que el cuerpo fue encontrado en jurisdicción de Mutatá, lo que implica que la corriente arrastró al menor varios kilómetros río abajo.

“El niño es oriundo de Mutatá, pero el cuerpo fue encontrado en jurisdicción de Mutatá. Es un recorrido bastante amplio, hay que tener en cuenta que este es un río que tiene una cuenca muy amplia y tiene una dinámica y una corriente bastante alta, bajo las condiciones que estamos atravesando en esta temporada de lluvias, el caudal es máximo y por eso se desplazó bastantes kilómetros aguas abajo el cuerpo del niño”, añadió.

Ramírez destacó que para la búsqueda se utilizaron plataformas tecnológicas avanzadas, siendo la primera vez que se implementan en Colombia para este tipo de operaciones.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la prudencia, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Queremos aprovechar estos espacios para decir a las familias y a los ciudadanos que tengan una buena prudencia vial y que cuando ocupemos o pasemos estas dinámicas de estos ríos tengamos un especial cuidado”.