Niño de 9 años cayó de garrucha improvisada al río Sucio y ahora está desaparecido

La tranquilidad de la zona rural de Dabeiba, Antioquia, se vio interrumpida por un trágico accidente que ha movilizado a los organismos de socorro.

Autoridades buscan a menor que cayó en el río Sucio

Esto, luego de que un niño de 9 años, identificado como Uriel García Jumi, desapareciera tras caer a las turbulentas aguas del río Sucio mientras cruzaba en una garrucha improvisada.

El incidente ocurrió cuando el menor y su hermano intentaban cruzar el río utilizando este sistema rudimentario de transporte, que consiste en un cable tendido sobre el cauce.

En un momento de descuido, Uriel perdió el equilibrio y cayó al agua, siendo arrastrado por la fuerte corriente.

La comunidad de Alto Bonito, donde ocurrió el accidente, dio la voz de alarma y realizó los primeros intentos de rescate. Sin embargo, las condiciones adversas han dificultado la operación.

“Venían dos hermanitos y uno de ellos se paró, perdió el equilibrio y cayó al río Sucio", detalló Mario Hernández, comandante de Bomberos de Dabeiba.

Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda y rescate en la zona, enfrentando múltiples obstáculos. El terreno montañoso, las intensas lluvias y el caudal crecido del río Sucio han complicado las labores de los socorristas.

Cuatro unidades de bomberos se encuentran en el área, trabajando incansablemente para localizar al menor.

La angustia crece entre los familiares y vecinos de Uriel, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda.

Menor que iba en una garrucha improvisada cayó al río Sucio

Las imágenes del lugar muestran la precariedad de la garrucha y la fuerza del río, detalles que evidencian los riesgos a los que se enfrentan los habitantes de esta región al carecer de infraestructura adecuada.

Las autoridades han hecho un llamado y han reforzado las medidas de seguridad en la zona mientras continúan las labores de búsqueda. La comunidad se mantiene esperanzada en encontrar con vida al pequeño Uriel, mientras las condiciones climáticas siguen siendo un desafío para los equipos de rescate.