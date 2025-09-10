Hallan sin vida al soldado que había desaparecido tras ataque del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

El Ejército Nacional confirmó el hallazgo sin vida del soldado profesional Kutdu Torres Leandro, quien permanecía desaparecido desde un hostigamiento armado registrado en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia.

El ataque, atribuido a presuntos integrantes del Clan del Golfo, ocurrió en el sector de Bocas de San Francisco, donde el uniformado habría caído al río Cimitarra en medio del fuego cruzado.

Hallan sin vida a soldado desaparecido tras ataque en Yondó

Según informó el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, tras varios días de búsqueda ininterrumpida, el cuerpo del soldado fue encontrado en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción del mismo municipio.

En las labores participaron unidades del Ejército, la Armada Nacional, organismos de socorro y miembros de la comunidad que se sumaron voluntariamente a las tareas de localización.

¿Cómo desapareció el soldado hallado sin vida en Yondó?

El soldado Kutdu Torres Leandro, oriundo del departamento del Amazonas, llevaba ocho años al servicio de la institución.

Su desaparición ocurrió durante una operación militar en la que las tropas fueron hostigadas por presuntos miembros del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Durante el enfrentamiento, el uniformado habría sido arrastrado por la corriente del río Cimitarra, lo que dificultó su ubicación durante los días posteriores al ataque.

En el comunicado oficial, el Ejército lamentó profundamente el fallecimiento de su integrante y destacó su compromiso con la patria.