CANAL RCN
Colombia

Hallan sin vida al soldado que había desaparecido tras ataque del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

El cuerpo del soldado profesional fue hallado en la vereda Puerto Matilde.

Soldado hallado muerto
Foto: Ejército

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
05:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército Nacional confirmó el hallazgo sin vida del soldado profesional Kutdu Torres Leandro, quien permanecía desaparecido desde un hostigamiento armado registrado en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia.

Asesinaron a tiros a un hombre frente a su familia en Ibagué: dos niños fueron heridos en el ataque
RELACIONADO

Asesinaron a tiros a un hombre frente a su familia en Ibagué: dos niños fueron heridos en el ataque

El ataque, atribuido a presuntos integrantes del Clan del Golfo, ocurrió en el sector de Bocas de San Francisco, donde el uniformado habría caído al río Cimitarra en medio del fuego cruzado.

Hallan sin vida a soldado desaparecido tras ataque en Yondó

Según informó el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, tras varios días de búsqueda ininterrumpida, el cuerpo del soldado fue encontrado en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción del mismo municipio.

En las labores participaron unidades del Ejército, la Armada Nacional, organismos de socorro y miembros de la comunidad que se sumaron voluntariamente a las tareas de localización.

¿Cómo desapareció el soldado hallado sin vida en Yondó?

El soldado Kutdu Torres Leandro, oriundo del departamento del Amazonas, llevaba ocho años al servicio de la institución.

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
RELACIONADO

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

Su desaparición ocurrió durante una operación militar en la que las tropas fueron hostigadas por presuntos miembros del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Durante el enfrentamiento, el uniformado habría sido arrastrado por la corriente del río Cimitarra, lo que dificultó su ubicación durante los días posteriores al ataque.

En el comunicado oficial, el Ejército lamentó profundamente el fallecimiento de su integrante y destacó su compromiso con la patria.

Su entrega, valor y sacrificio en cumplimiento del deber no serán olvidados. El Ejército Nacional continuará honrando su memoria y acompañando a sus familiares en este difícil momento. Expresamos nuestras más sentidas condolencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Anuncian nuevas marchas pro-Palestina en Medellín: ¿cuándo serán?

Norte de Santander

Estos son los tres grandes proyectos que prometen transformar a Norte de Santander

Bogotá

Hombre cumplió una condena por hurto, volvió a las andanzas y lo sorprendieron robando en Bogotá

Otras Noticias

Trabajo

Cotización por días: El nuevo plan para que los que ganan menos del mínimo tengan pensión y salud

En lugar de cotizar sobre la base de un salario mínimo mensual, el pago se hace según el tiempo que la persona trabaja en el mes, usando unas bases mínimas por semanas.

Artistas

¿A qué se dedica y quién es 'El Comandante' que se reuniría con B-King y Regio? Esto se conoció

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, aclaró qué le dijo Regio Clown sobre 'El Comandante'. Además, reveló cuándo lo conoció.

WhatsApp

Revelan nuevo método de estafa por WhatsApp: ojo si le piden votos en concursos infantiles

Selección Colombia

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes