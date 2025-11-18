Hallaron el cuerpo sin vida de una deportista con 18 impactos de bala tirado en zona rural de Ocaña

En la provincia de Ocaña, al norte del departamento, se dio el hallazgo del cuerpo de una mujer deportista asesinada con múltiples disparos.

RELACIONADO Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

Este nuevo crimen se suma a una serie de hechos similares que han marcado el mes de noviembre, periodo en el que ya se contabilizan al menos siete mujeres asesinadas en la región.

Hallan el cuerpo sin vida de una deportista en zona rural de Ocaña

Las autoridades en Norte de Santander investigan el homicidio de Mailin Yisel Sánchez, una deportista que fue encontrada sin vida en una zona apartada del municipio de Ocaña.

El cuerpo fue ubicado en la vía que comunica con la vereda La Madera, un corredor rural donde habitantes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.

Según los primeros reportes, el cuerpo de la joven presentaba al menos 18 heridas producidas por arma de fuego.

La zona fue acordonada mientras unidades judiciales realizaban la inspección técnica y avanzaban en la recopilación de evidencias.

¿Quién era la deportista asesinada en Ocaña?

Aunque Mailin era oriunda de Cúcuta, llevaba varios meses residiendo en Ocaña, donde era ampliamente reconocida por su trayectoria deportiva.

RELACIONADO El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Practicaba fútbol y se destacaba especialmente como portera en torneos de fútbol de salón, participación que la mantenía en constante actividad con equipos y comunidades deportivas del municipio.

Desde Cúcuta, se pronunciaron para exigir el freno definitivo de estos crímenes. Esto dijo Enrique Pertuz, integrante de la Mesa de Paz de Norte de Santander:

Estos hechos tienen que cesar en esta región. Y el llamamiento que le hacemos a las organizaciones comprometidas en este tipo de actividades que se vienen registrando en el departamento Norte de Santander, en los ataques que se vienen registrando contra las mujeres, tienen que cesar.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, confirmó detalles conocidos por las autoridades hasta el momento:

La información que tenemos es que es procedente del municipio de Cúcuta, que llevaba varios meses radicada en el municipio de Ocaña, deportista. Le gustaba mucho el deporte del fútbol de salón, tenía participación en algunos campeonatos.

Por ahora, las autoridades tratan de esclarecer quiénes serían los responsables y las motivaciones detrás de este crimen.