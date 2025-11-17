Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

El asesinato de Miguel Uribe continúa avanzando como uno de los expedientes criminales más complejos del año. Las autoridades han ido reconstruyendo, pieza por pieza, el esquema que habría permitido la ejecución del magnicidio.

Dentro de ese rompecabezas, el teléfono incautado a alias El Viejo se convirtió en una pieza decisiva.

Aunque en la audiencia no aceptó los cargos, su celular contenía conversaciones y fotografías que pasaron a ser evidencia directa dentro de la investigación.

Revelan el contenido que había en el celular de alias El Viejo sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Alias El Viejo, identificado como Simeón Pérez Marroquín, cayó en poder de las autoridades con un celular que hoy es uno de los elementos más reveladores del expediente.

La información digital extraída del dispositivo expone su cercanía con las personas involucradas en el ataque y muestra material que la Fiscalía considera determinante para comprobar su intervención en la preparación del crimen.

Dentro del teléfono aparecieron conversaciones con Katherine Martínez, la mujer señalada de haber transportado el arma utilizada en el asesinato.

¿Qué tenía el celular de alias El Viejo?

Los chats con ella, obtenidos por Noticias RCN, detallan la coordinación de su desplazamiento hacia el Caquetá, lugar donde supuestamente recibiría formación en francotirador y manejo de drogas.

Para los investigadores, este diálogo enlaza de manera directa a alias El Viejo con una de las capturadas clave en la cadena criminal.

Chat entre Katherine Martínez y alias El Viejo

Katherine Martínez: Hola jefe, habla con su mejor trabajadora.

Simeón Pérez: Señora, buenos días, ¿cómo va

Katherine: Bien.

Simeón: Cuando llegue a Florencia se hospeda en un hotel mientras la recogen.

Katherine: ¿Mañana o hoy?

Simeón: En la tarde.

Katherine: En el bus, lo llamo cuando llegue jefe. ¿Es peligroso?

Simeón: No, tranquila, que es una ciudad grande.

Estas líneas, según el análisis de la Fiscalía, evidenciarían que alias El Viejo mantenía comunicación directa con quienes participaron de manera operativa en el crimen, incluyendo la logística previa que habría facilitado su escape hacia otro departamento.

Fotografía evidencian seguimiento a Miguel Uribe antes del atentado

Pero el celular no solo contenía conversaciones. Dentro del dispositivo apareció una fotografía de Miguel Uribe tomada una semana antes del ataque.

Ese registro demostraría que alias El Viejo estaba realizando seguimientos al político y que llegó a tenerlo a muy poca distancia antes del día del atentado.

Los peritos también recuperaron una segunda imagen: una fotografía que sería de Katherine Martínez en un baño, sosteniendo el arma que después le entregaría al menor que cometió el homicidio.

Para las autoridades, este material visual refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre el papel de cada uno dentro de la estructura.

Hasta ahora hay nueve capturados por su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe, pero la figura de Simeón Pérez Marroquín aparece como un punto de enlace decisivo.

Su presunta relación con la organización que habría dado la orden y el contenido hallado en su celular fortalecen la tesis de que detrás del crimen estaría la estructura conocida como la Segunda Marquetalia.