¿Qué pasará con el recordado antiguo puente Pumarejo de Barranquilla? Esto costará desmontarlo

El Ministerio de Transporte llevó a cabo un encuentro con los empresarios del Atlántico. El resultado fue el anuncio de importantes obras que se llevarán a cabo en el departamento.

Elsa Noguera, la jefa de cartera, se reunió con la directora ejecutiva de ProBarranquilla, Vicky Osorio, y el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Efraín Cepeda.

Las obras más importantes para Atlántico

Uno de los temas tratados fue el futuro del río Magdalena, especialmente la factibilidad para fortalecer la movilidad. Por eso, se informó que ya se está tramitando con Cormagdalena una serie de vigencias futuras en aras de contar con recursos para los próximos años.

La idea es que hasta agosto de 2027, se pueda seguir con el dragado del canal en el acceso que se conecta con el puerto de la capital del Atlántico.

Adicionalmente, se buscará un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo que tenga como alcance financiar la estabilización de los tajamares y los diques en Bocas de Ceniza. Por este proyecto, se necesitan aproximadamente 491 mil millones de pesos.

No obstante, se debe realizar paralelamente la intervención de la conexión con Barrancabermeja. Si se adiciona esto al monto anterior, la totalidad de la inversión llegaría a los $ 861.000 millones.

¿Cuánto costaría desmontar el antiguo puente Pumarejo?

Ahora bien, ¿en qué se ha avanzado? El ministerio aclaró que hay estudios y diseños en la fase III, por lo que el paso siguiente será concretar la financiación y ahí sí comenzar con la construcción a través de un esquema público – privado.

Cuando una persona visita Barranquilla, uno de los puntos más reconocidos es el puente Pumarejo, el cual fue inaugurado en 1974 y ha sido una conexión clave. Aunque se debe recordar que dejó de funcionar en 2019, cuando se inauguró uno nuevo con el mismo nombre.

El futuro del antiguo puente está contemplado en los planes del Ministerio de Transporte. Junto al Ministerio de Hacienda, se espera firmar un convenio con Invías y la Alcaldía de Barranquilla para deconstruirlo. Esto costaría 160.800 millones de pesos.

Posteriormente, esto ayudaría a que el nuevo puente cuente con más altura y así sea más fácil el transporte de las embarcaciones, ampliando así la capacidad.

En cuanto al transporte terrestre, se presentaron cuatro prioridades: la Vía Milagro entre Barranquilla y Ciénaga, la doble calzada en la vía al mar hacia Cartagena, el mantenimiento de La Cordialidad y la intervención de la calle 30, entre Malambo y la capital del Atlántico.