Utilizaba un salón de belleza en Medellín como fachada para atraer víctimas a una red de trata

Entre los capturados del megaoperativo que lideró en Medellín el presidente Abelardo de la Espriella, se encuentran alias Zapata y alias Ana, líderes de una organización de trata de personas que utilizaba como fachada un salón de belleza en Medellín.

La pareja engañaba a mujeres entre los 18 y los 30 años para ofrecerles trabajo como modelos o niñeras en España, a cambio de repartir las ganancias de manera equitativa.

Según comentó una de sus víctimas, solían decir que el “dinero iba 50 – 50”, en otras palabras, “el dinero que hiciéramos (trabajando) era miti, miti. Nos dijeron que nosotras podíamos descansar, que obviamente había mucho flujo de trabajo, pero teníamos la opción de poder descansar”.

¿Qué pasaba con las mujeres contactadas por la red al llegar a España?

Las autoridades han identificado a al menos nueve mujeres que fueron víctimas de la red de trata, que alias Zapata coordinaba desde Colombia, con la compra de tiquetes, hospedaje y contactando a quienes debían recibirlas en España.

La investigación encontró que, una vez en territorio europeo, “eran recibidas por enlaces de la organización y alojadas en inmuebles donde les restringían su libertad, sometiéndolas a condiciones contra su dignidad e integridad”.

Su trabajo en España, lejos de estar relacionado con el modelaje o el cuidado de menores de edad, se limitaba a la “explotación sexual con disponibilidad permanente, sin horarios definidos ni días de descanso”.

Deudas impagables las obligaban a permanecer cautivas:

Cuando las mujeres intentaban recobrar su libertad, los enlaces de ‘Ana’ y ‘Zapata’ en España les advertían que tenían una deuda millonaria con la organización que aumentaba, entre más tiempo pasaran en su centro de operaciones.

Con la pareja colombiana tras las rejas, las autoridades intentan dar con los demás integrantes de la red y llevarlos ante la justicia.