CANAL RCN
Colombia

Una babilla fue hallada encerrada en una pecera dentro de una vivienda en Soacha

La Policía rescató al reptil, que era alimentado con carne y pollo, y lo entregó a la CAR para su rehabilitación.

Hallan babilla en Soacha
Foto: Policía Metropolitana de Soacha

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
09:11 p. m.
El hallazgo se produjo en el marco de las acciones de control que adelanta la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, luego de recibir información de la comunidad sobre la posible tenencia de fauna silvestre dentro de una vivienda de la Comuna La Capilla.

Hallaron una babilla encerrada en una pecera dentro de una casa en Soacha

Gracias a la alerta de los habitantes del sector, la Policía Nacional logró rescatar una babilla, también conocida como caimán del Nilo, que permanecía en cautiverio dentro de una vivienda ubicada en la Comuna La Capilla.

Al llegar al lugar, los uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental confirmaron que el animal estaba encerrado dentro de una pecera, en condiciones no aptas para su especie.

De acuerdo con las autoridades, el ejemplar era alimentado de manera inadecuada con carne y pollo, lo que comprometía su bienestar y representaba un riesgo para su salud.

Una vez recuperada, la babilla fue puesta bajo custodia de la Corporación Autónoma Regional (CAR), entidad encargada de iniciar el proceso de rehabilitación, con el objetivo de garantizar su recuperación y posterior retorno a su hábitat natural.

Encontraron dos aves silvestres heridas en Soacha

Durante la misma jornada, en una muestra de colaboración ciudadana, la comunidad entregó voluntariamente a la Policía dos aves silvestres que se encontraban heridas: una torcaza y un cuclillo.

Estos animales también fueron trasladados a la CAR para recibir atención especializada, con el propósito de que puedan ser rehabilitados y devueltos a la naturaleza una vez se encuentren en condiciones óptimas.

