Estado colombiano habría monetizado menos del 5% de la fortuna que las extintas Farc iban a entregar

A una década de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, la promesa de reparar monetariamente a las víctimas de la antigua guerrilla sigue pendiente.

Tras el cierre oficial de la entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del billón de pesos del que se hablaba en 2016 —que hacía de las Farc el tercer grupo terrorista con mayores ingresos en el mundo, según la prensa internacional— el Estado logró monetizar menos del 5%, con apenas 45.000 millones.

Nada tiene que ver la fortuna que patrocinó durante años la guerra con lo entregado a la SAE; entidad que reconoció fallas graves, antes de dar por terminado el proceso, como bienes sin ubicación exacta, registros o valor comercial y activos que ya no existían cuando fueron reportados.

RELACIONADO Víctimas de las FARC enviaron una carta a la JEP solicitando una medida de detención contra la senadora Sandra Ramírez

¿Qué entregaron las Farc?

Antes de que la SAE cerrara el proceso, argumentando que no hay más activos disponibles, las antiguas Farc entregaron 2.114 millones en efectivo, de los más de 12.000 que se habían reportado.

Entregaron 1.330 muebles, de los 51.992 reportados; 258 semovientes, de los 24.456 reportados, y 31 vehículos, de los 319 reportados. El único rubro que parece alcanzar la meta es el del oro, en el que se monetizaron 41.000 millones; es decir, el 86% del total recuperado.

El resto de los activos de las Farc, según versiones de los excombatientes, se perdieron entre las disidencias e incautaciones, de los últimos diez años.

¿Dónde está la fortuna de las Farc?

Las víctimas de las Farc se preguntan a dónde fue la fortuna de la antigua guerrilla y si el inventario fue inflado e imposible de verificar.

Según la SAE, parte del problema es que casi la mitad del inventario declarado por las Farc no era monetizable, como carreteras ilegales o infraestructuras en la zona rural.

Como consecuencia, la reparación de víctimas avanza a paso tortuga. A la fecha, 2.335 víctimas han sido indemnizadas con 21.189 millones de pesos y algunas de ellas aún se preguntan “cómo vienen a ofrecer ellos platos y cucharas. Es una falta de respeto con el país y con las víctimas”.