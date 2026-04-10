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Hambre, problemas psicológicos y falta de atención: la grave situación en salud de trabajadores sexuales en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud insiste en que este tipo de actividades son una realidad y quienes se dedican a ellas necesitan especial atención y cuidado.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 04 de 2026
05:24 p. m.
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Un estudio reciente del que participaron 1.074 personas permitió conocer a la Secretaría Distrital de Salud los problemas y barreras en la atención que enfrentan quienes realizan actividades sexuales pagadas en la ciudad.

Preocupa que el 28,3% de los encuestados no recibió ninguna atención en salud el último año, a pesar de que el 38,2% mantiene un uso inconsistente del condón, el 23,9% reporta malestar psicológico y el 12,6% ha tenido ideas suicidas.

En parte, estas cifras se explican en la no cobertura en salud del 16% de las personas que realizan actividades sexuales pagadas. Cifra que llega al 62% entre migrantes.

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Inseguridad alimentaria y violencia:

El estudio también revela que al 87,7% de los encuestados les ha hecho falta dinero el último mes para comprar comida, entre ellos, el 25,4% de los que reportaron algún tipo de malestar psicológico.

El 38% ha llegado a experimentar situaciones de violencia, en el 30,8% de los casos a manos de los integrantes de la Fuerza Pública. La cifra de violencia llega a un 47% de la población trans que realiza este tipo de actividades y, del total, el 65,1% trabaja en las calles.

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Conocer los problemas de esta población es clave:

Según el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, “durante mucho tiempo hemos tomado decisiones con información fragmentada. Hoy Bogotá cuenta con evidencia para entender mejor esta realidad y orientar sus respuestas. Este estudio nos permite gobernar con datos y no con supuestos”.

Conocer los problemas en salud de las personas que realizan actividades sexuales pagadas permite a la ciudad atender mejor sus necesidades, trabajando en programas de salud y cuidado, al entender que:

“Las actividades sexuales pagadas son una realidad social existente, diversa y compleja y, frente a esa realidad, el Estado no puede ser indiferente. Este estudio nos permite conocerla con mayor profundidad y entender qué está pasando con la salud, las condiciones de vida y de trabajo de quienes realizan estas actividades en Bogotá”.

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