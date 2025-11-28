CANAL RCN
Colombia Video

¿Hasta cuándo dejará de llover?: hay más de 40 municipios bajo alerta

Autoridades reclaman recursos urgentes para atender a las familias afectadas y habilitar las vías.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
12:14 p. m.
Santander atraviesa uno de los momentos más críticos de la temporada invernal. Las fuertes lluvias han provocado daños en carreteras, deslizamientos, inundaciones y pérdidas de banca que afectan a decenas de municipios.

Varias regiones permanecen en riesgo por el aumento de los niveles de los ríos, y los organismos de emergencia advierten que las precipitaciones se mantendrán durante las próximas semanas, complicando aún más las labores de respuesta.

Municipios bajo alerta por lluvias

El departamento de Santander elevó a 16 el número de municipios que ya declararon la calamidad pública tras los estragos causados por las lluvias.

A la emergencia se suman más de 40 localidades que actualmente están en alerta naranja y amarilla por el deterioro de sus vías, los desbordamientos y las afectaciones a zonas ribereñas.

Las zonas más golpeadas son Bucaramanga, Barrancabermeja y varios municipios de las provincias García Rovira, Comunera y Vélez.

En esta última se registró la tragedia reciente por la pérdida de banca en la Transversal del Carare, un corredor vial clave que quedó gravemente comprometido. Las autoridades locales aseguran que la situación supera su capacidad operativa y financiera.

Piden recursos al Gobierno para enfrentar la temporada de lluvias

Los alcaldes y los equipos de gestión del riesgo insisten en que el Gobierno Nacional debe enviar recursos extraordinarios para atender a las familias damnificadas por las inundaciones y para operar maquinaria amarilla que permita despejar pasos rurales y habilitar tramos municipales, incluidos sectores de la carretera Bucaramanga–Bogotá, donde persisten puntos críticos.

Eduard Sánchez, funcionario de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que una de las mayores afectaciones se registra en las vías secundarias y terciarias, aunque también hay daños significativos en corredores estratégicos como la Troncal del Carare.

Explicó que los derrumbes, la saturación de los suelos y las crecientes súbitas han dificultado la movilidad y han aislado veredas enteras.

¿Hasta cuándo dejará de llover?

La situación tiende a prolongarse. Sánchez advirtió que las lluvias continuarán durante lo que resta de noviembre y los primeros días de diciembre.

Recomendó activar planes de contingencia y reforzar las estrategias de respuesta, especialmente en las poblaciones que viven cerca de ríos y quebradas.

Los afluentes que se mantienen en alerta por incremento de caudales y riesgo de desbordamiento son el Chicamocha, Suárez, Opón, Carare, Magdalena, Lebrija y Sogamoso.

