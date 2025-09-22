VIDEO | Ni un solo obrero ni una máquina tras 16 días del derrumbe en la vía al Llano: así está la situación

La situación en la vía al Llano continúa siendo crítica más de dos semanas después del derrumbe que mantiene bloqueado el corredor a la altura del kilómetro 18, en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca.

Un video difundido en las últimas horas dejó en evidencia la ausencia de maquinaria y personal en el sitio, a pesar de que han pasado 16 días desde la caída del material que interrumpió el paso entre Bogotá y Villavicencio.

Video dejó ver cómo está el derrumbe en la vía al Llano tras 16 días

El registro fue realizado por el patrullero de Noticias RCN, Efraín Arce, quien documentó con su cámara el estado actual del terreno.

En las imágenes se observa la magnitud del deslizamiento y el taponamiento total de la vía.

Quiero compartir con ustedes esta panorámica. Esto es impresionante. Este es el derrumbe que causa el bloqueo en la vía al Llano. Por este motivo, pues no pueden circular los vehículos y por este motivo tenemos un enorme represamiento en la vía al Llano, tanto en sentido hacia Bogotá como en sentido hacia Villavicencio.

Lo más impactante del reporte fue la denuncia sobre la falta de intervención en la zona, a pesar de que la emergencia ya completa más de dos semanas.

Lo más grave de todo es que a esta hora y 16 días después aquí no hay nadie. Ojo, nadie está trabajando para recoger esto, este material que cayó de la montaña. No hay nadie, ni una sola persona, no hay ningún obrero, no hay maquinaria para recoger el material y poder reabrir la vía que en estos momentos pues es crítica.

Habrá pico y placa para la vía al Llano: así funcionará

Este lunes 22 de septiembre, las autoridades reportaron un alto flujo vehicular en la carretera principal y advirtieron sobre represamientos que también afectan el sur de Bogotá, particularmente la avenida Boyacá.

Ante esta situación, el concesionario Coviandina y las autoridades de tránsito pusieron en marcha un plan provisional de movilidad que incluye un esquema de pico y placa para regular el paso por la variante que conecta con la antigua vía al Llano.

Los horarios definidos para la circulación son los siguientes:

Sentido Bogotá - Villavicencio (habilitado por 2 horas)

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá (habilitado por 4 horas)

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estas restricciones estarán vigentes durante 48 horas, aunque podrían ser modificadas en función de los resultados obtenidos en la movilidad del corredor.

En cuanto al transporte de carga, se precisó que las cargas extradimensionadas solo podrán circular en horario diurno, de acuerdo con lo estipulado en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.

Las ambulancias, por su parte, tendrán paso preferencial por la variante ubicada en el kilómetro 18+000.