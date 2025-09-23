“No hay recursos ni solución definitiva”: ministra de Transporte sobre vía al Llano

La crítica situación de la vía al Llano se ha convertido en un dolor de cabeza para transportadores, viajeros y autoridades.

Ministra de Transporte se refirió a la delicada situación en la vía al Llano

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, visitó la zona afectada y entregó un panorama poco alentador: "no hay recursos disponibles para atender los puntos críticos y no existe una fecha definida para una solución definitiva".

El esquema 4x2 implementado como medida temporal está funcionando con relativa eficacia, dadas las limitaciones de la vía habilitada como desvío.

Este sistema permite cuatro horas de tránsito en sentido Villavicencio-Bogotá y dos horas en dirección contraria. Sin embargo, la capacidad limitada de la ruta alternativa sigue generando inconvenientes.

Durante su visita al kilómetro 18, zona crítica del derrumbe, la ministra Rojas explicó la gravedad de la situación: “hicimos una remoción de la tierra que cayó de aproximadamente 10.000 metros cúbicos y volvió a caer igual o más cantidad. Quiere decir que en este momento la montaña tiene un proceso de remoción en masa”.

El ingeniero Roberto Gamaliel Uparela, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, reconoció que la crisis podría prolongarse indefinidamente.

“En este momento no sería responsable decirles a ustedes que una semana, que en 15 días. La responsabilidad de mi afirmación es que estamos aquí permanentemente”, detalló Uparela.

¿Cuándo se normalizará el tránsito por la vía al Llano?

Las pérdidas millonarias para el sector transportador y las incomodidades para miles de viajeros se suman a la incertidumbre sobre cuándo se podrá restablecer completamente el tránsito en la vía.

La falta de recursos para atender los puntos críticos complica aún más la búsqueda de soluciones a corto y mediano plazo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el esquema de tránsito alternado, intentando minimizar las congestiones en la zona del derrumbe.