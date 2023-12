¿Por qué generó polémica el artículo 42 de la reforma a la salud?

En la plenaria de la Cámara de Representantes se revivió la polémica por lo que denominaron un ‘orangután’. Se trata del artículo el 42 que plantea los elementos de selección para la escogencia de los directores de las instituciones de salud del Estado:

“Provisión del empleo de director. La provisión de los empleos de director de las Instituciones de Salud del Estado – ISE de orden territorial se efectuará por la respectiva autoridad nominadora dentro de los tres meses siguientes al inicio del periodo del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, para un periodo institucional de cuatro años, previa verificación del cumplimiento de requisitos y calidades establecidos en la presente ley”.

Esto generó diversas reacciones en el recinto debido a que se eliminó del artículo el criterio de meritocracia.

“Lamentablemente muchos hospitales públicos regionales se han convertido en los feudos de los alcaldes y de los gobernadores. Varios casos hay como el de Norte de Santander donde incluso políticos condenados han incidido, influido en los hospitales públicos y repartido contratos a diestra y siniestra”, afirmó Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad.

La polémica se avivó por cuenta de una declaración del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que los responsables de la salud en departamentos y municipios son gobernadores y alcaldes.

“Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o es el alcalde (…) Si la Cámara no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando el Congreso con buena parte de la opinión de este país”, señaló el funcionario.

El pasado 15 de noviembre el presidente Gustavo Petro a través de la red social X se refirió al artículo 42. Dijo que esperaba que la Cámara de representantes no aprobada la modificación hecha a ese apartado.

“Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección tal como propuso el Gobierno”, escribió.

Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

Representantes protestan por artículo 42

Este martes 5 de diciembre antes de retomar el debate de la reforma a la salud, las representantes Jennifer Pedraza, Katherine Miranda y Catherine Juvinao protestaron a las afueras del Salón Elíptico pidiendo que se mantenga el artículo 42 como viene en el proyecto, es decir que se escoja por merito a los directores de hospitales regionales. Esto lo hicieron con carteles del trino del presidente Gustavo Petro.

¿Qué criterios deberían tenerse en cuenta?

El representante del Pacto Histórico, Carlos Felipe Quintero, indicó que “los alcaldes y los gobernadores tienen autonomía, la Constitución del 91, les dio la potestad de tener a una autonomía municipal y descentralización de las entidades territoriales, esto no quiere decir que no hay un proceso y una meritocracia en la elección de los gerentes de las IPS públicas”.

El representante Heráclito Ladinez dijo que “tenemos que construir un artículo, que en eso estamos trabajando desde el Pacto Histórico, que concilie esos dos elementos que las autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores, no pierdan esa competencia que le dio la Constitución de conformar sus equipos directivos, sus equipos de gobierno, pero que además garantizar un principio del mérito para escoger el gerente de los hospitales”

Entre tanto, otros advierten de los riesgos de dejar todo en manos de alcaldes y gobernadores.

“Junto con esa preocupación que han planteado algunos representantes, nosotros hemos denunciado que ahora van a ser los alcaldes y gobernadores los que definan qué clínicas y qué hospitales van a estar en las redes de prestación de servicio de salud en sus territorios, con eso están abriendo una puerta enorme para la corrupción”, afirmó Andrés Forero, representante del Centro Democrático.