Hay un concepto de seguridad favorable: secretaria de Gobierno de Vaupés tras operación en la que habría muerto la pareja de "Iván Mordisco"

Continúan los operativos de las Fuerzas Militares contra las disidencias de “Iván Mordisco” en la zona limítrofe de los departamentos de Vaupés y Guaviare, en los que seis integrantes del círculo cercano del máximo cabecilla del Estado Mayor Central habrían sido abatidos, entre ellos su pareja sentimental, conocida bajo el alias de Lorena.

Su identidad aún debe ser confirmada, pero haber encontrado boinas verdes en el campamento sería una señal de que eran personas de confianza para “Iván Mordisco”.

En zonas aledañas, además, buzos de la Armada estarían buscando a otras víctimas del bombardeo, realizado contra una de las primeras disidencias en formarse tras los diálogos de paz de 2016.

¿Qué otros detalles se conocen sobre las operaciones realizadas en el departamento de Vaupés?

De acuerdo con la secretaria de Gobierno del departamento, Tatiana Elizabeth Morales, la situación de orden público en el territorio, pese a las operaciones militares, está bajo control:

“Sabemos que se están llevando a cabo operaciones militares en el área limítrofe entre Guaviare y Vaupés. Dentro del territorio tenemos un concepto de seguridad favorable por parte de nuestras fuerzas militares y fuerza pública. Recordemos que, desde la administración, dependemos de esa información que nos brindan estas instituciones que ejercen la seguridad en el departamento”.

Sin embargo, desconoce detalles adicionales sobre los operativos que realizan de manera conjunta la Armada, la Policía y el Ejército Nacional desde el jueves 26 de marzo a primera hora.

El único detalle que parece tener a la mano es que ocurren en un área “no municipalizada entre Pacoa y Guaviare”, pero no les fueron entregadas “coordenadas exactas y desconocemos cuál es la finalidad de las operaciones conjuntas, aunque forman parte del plan Ayacucho Plus para la protección civil y combatir las estructuras criminales. No sabemos si son en contra de ‘Iván Mordisco’ u otro grupo”, concluyó.