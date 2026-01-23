CANAL RCN
Heridos por explosión en laboratorio de coca en Nariño se encuentran fuera de peligro

El secretario de Gobierno del departamento, Fredy Gámez, dijo a Noticias RCN que investigan las causas del siniestro.

enero 23 de 2026
07:37 p. m.
Es materia de investigación la explosión de un laboratorio de producción de cocaína en el territorio indígena awá, a unos 60 km de Tumaco, Nariño, sobre la medianoche del viernes, 23 de enero.

Según dijo en entrevista con Noticias RCN el secretario de Gobierno del departamento, Fredy Andrés Gámez: “La información que tenemos desde la Policía del Distrito de Tumaco es que un incendio producido en un laboratorio artesanal ocasionó el siniestro. Pero es materia de investigación qué pudo haber iniciado ese incendio”.

Heridos se encuentran fuera de peligro:

La explosión deja un saldo de nueve personas muertas y ocho heridas, que, según el secretario de Gobierno, fueron trasladadas a un centro médico del departamento y se encuentran fuera de peligro:

“Hay ocho personas lesionadas. De ellas, cinco se encuentran estables y tres de ellas, que aún no han sido identificadas, tienen quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, pero su pronóstico es estable”.

Presidente Petro cuestionó lo ocurrido por tratarse de una zona de paz:

Al conocer la noticia, el presidente Gustavo Petro cuestionó en redes: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición, eso suena a mentira”.

El lugar en el que se registró la explosión se encuentra, además, cerca de la frontera de Ecuador. País que en el transcurso de la semana impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas por la “falta de reciprocidad” del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió imponiendo aranceles recíprocos a 20 productos provenientes del Ecuador y suspendiendo la venta de energía al vecino país; lo que provocó un aumento de la tarifa de transporte al petróleo colombiano en el vecino país y ha aumentado las tensiones en medio de la crisis arancelaria.

