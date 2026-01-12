CANAL RCN
Colombia Video

Suizo acusado de narcotráfico llegó a Colombia con un pasaporte falso y logró conseguir la nacionalidad

Con documentos alterados se hizo pasar por ciudadano albanés e, incluso, consiguió una cédula.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
09:11 p. m.
Desde el 26 de abril del 2022, Vik Ntominik Gioel, uno de los principales enlaces de organizaciones narcotraficantes en Europa, tiene una cédula legal colombiana, expedida en la ciudad de Santa Marta, bajo el nombre de Arsen Xhuti Zuluaga.

El documento indica que Gioel nació en la ciudad de Lushnjë, Albania, el 1 de junio de 1976. Sin embargo, ninguno de los datos que aparecen en su cédula coinciden con la realidad.

De Gioel se sabe que nació en Suiza y se las arregló para llegar a Colombia con un pasaporte falso, naturalizarse y conseguir una identificación que, hasta el momento de su captura, era “válida”.

Interpol y Dijín efectuaron su captura:

Tras meses de investigación e inteligencia policial, la Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) dieron con su paradero, en Santa Marta, y efectuaron su captura.

En su contra pesaba una orden de Interpol con la que era buscado en al menos 196 países alrededor del mundo, entre ellos Colombia, el país que escogió para esconderse y obtener una nueva identidad.

¿Cómo logró conseguir la nacionalidad colombiana y una identificación?

Según las autoridades, Gioel logró conseguir la nacionalidad colombiana con documentos falsos con los que se hacía pasar por ciudadano albanés.

De la misma manera realizó una serie de trámites y obtuvo su cédula. Además, en el pasado, habría obtenido documentación de países como Grecia, Bélgica y España para realizar su trabajo como enlace del narcotráfico.

“El retenido estaría vinculado como cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala, cumpliendo un rol relevante en la coordinación logística, infraestructura y acondicionamiento de laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína y cannabis, específicamente en el sector de Albalat dels Tarongers, Valencia (España)”, indicó la Policía.

Tras ser capturado, las autoridades realizaron su traslado al búnker de la Interpol en Bogotá, en donde espera a ser enviado a España, país en el que es requerido por sus crímenes.

