Presidente de Ecuador Daniel Noboa impone tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas

El mandatario aseguró que la medida entrará en vigor el próximo 1 de febrero y se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico".

enero 21 de 2026
11:40 a. m.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, como respuesta a lo que calificó como una “falta de reciprocidad” en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera binacional.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa a través de su cuenta de X.

Según el mandatario, la medida entrará en vigor el próximo 1 de febrero y se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Posible impacto sobre las exportaciones colombianas

La decisión podría tener efectos significativos sobre sectores clave de la economía colombiana. A noviembre de 2025, entre los principales bienes exportados a Ecuador se encuentran la energía eléctrica, medicamentos, azúcar, carburorreactores, vehículos y café sin tostar.

Algunos de estos productos registran una alta participación en el comercio bilateral, como la energía eléctrica (8.0%) y los medicamentos para uso humano (3.1%).

En particular, el café sin tostar mostró un crecimiento del 90.7% en su valor FOB respecto al año anterior, lo que lo convierte en uno de los productos más dinámicos en la relación comercial. La imposición de la tasa podría afectar su competitividad y encarecer su entrada al mercado ecuatoriano.

La medida anunciada por Noboa se suma a una creciente tensión diplomática entre ambos países, en medio de reclamos por mayor coordinación en seguridad fronteriza.

Respuesta del Ministerio de Defensa colombiano

El Ministerio de Defensa de Colombia informó este miércoles, horas después del anuncio de Noboa, la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona de frontera con Ecuador.

"Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes", aseguró la cartera en su cuenta de X.

