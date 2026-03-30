Secuestradores de Diana Ospina leyeron mal el saldo: salen a la luz más detalles

Se siguen conociendo detalles sobre el secuestro de Diana Ospina, quien fue víctima de ‘paseo millonario’ por 43 horas en Bogotá. El caso ha puesto sobre la mesa nuevamente el aumento de esta clase de crímenes.

El punto de partida correspondió a la madrugada del domingo 22 de febrero. Ella había estado en un bar por la localidad de Chapinero y se dispuso a volver a su casa en el norte.

Dos hermanos capturados por el secuestro

Su primera idea fue pedir un vehículo por una aplicación de transporte, pero no recibió respuesta tras varios minutos de espera. Fue entonces cuando prefirió tomar un taxi.

Todo parecía desarrollarse como de costumbre y sin ninguna anomalía. Ospina estaba a pocos pasos de la portería de su vivienda, cuando fue sorprendida por dos hombres que la venían siguiendo en otro taxi.

Lo que aparentaba ser un retorno tranquilo, fue el inicio de una experiencia atemorizante. Los delincuentes obligaron que se subiera en el otro vehículo y la llevaron hasta el sur de la ciudad.

Ospina pasó por Bosa, San Cristóbal y Usme, siendo esta última localidad en donde la siguieron manteniendo secuestrada en una vivienda. Le robaron aproximadamente 50 millones de pesos en transferencias y luego la abandonaron en la vía a Choachí.

Tercer implicado habría huido del país

La víctima retornó a su hogar con el apoyo de la Policía y en las últimas horas fueron capturados dos implicados: Diego Armando (‘Pachanga’) y Juan Pablo (‘Pablito’) Gómez Cardozo. Se cree que al menos hubo cinco responsables.

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Noticias RCN habló con uno de los investigadores, quien mantuvo el anonimato. Un dato que hasta el momento no se conocía es que cuando los secuestradores hicieron los primeros movimientos, el sistema falló. Fue por eso que la llevaron a una vivienda mientras lograban su cometido.

“La amenazaban de muerte, fue golpeada y le jalaron el cabello”, afirmó el uniformado al mencionar que Ospina recuerda detalles de la casa: de tres pisos, con escaleras blancas y un garaje.

El investigador también indicó que los responsables pensaron que ella tenía 1.200 millones de pesos en la cuenta, cuando en realidad era menor. En ese orden de ideas, leyeron mal el saldo de la cuenta.

Con respecto al cómplice que recibió las transferencias, se sabe que habría abandonado el país, por lo que se está tramitando la circular de Interpol.