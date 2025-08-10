Funcionario de la UNP fue asesinado en Atlántico: cuerpo presentaba signos de tortura

El Departamento de Policía Atlántico adelanta investigaciones para esclarecer el homicidio de Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años, quien hacía parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el reporte preliminar, el cuerpo sin vida de Guerrero Moreno fue hallado en la mañana del martes 7 de octubre por habitantes del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Ponedera. El cadáver se encontraba en una trocha de la zona, lo que generó alarma entre los residentes.

Tras el hallazgo, los vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades, que se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar la recolección de evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Autoridades investigan asesinato de funcionario de la UNP

Las autoridades no han revelado aún posibles móviles del crimen ni si Guerrero Moreno se encontraba en funciones de protección al momento del homicidio. La investigación continúa en curso.

El cuerpo del funcionario presentaba indicios de tortura, según información preliminar. Las autoridades reportaron que tenía las manos atadas y una herida de bala en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio violento.

Alerta por seguridad de miembros del Inpec y UNP

Este crimen se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los funcionarios del Inpec y la UNP, en medio de una serie de hechos violentos registrados recientemente en distintas regiones del país.

Las autoridades del Atlántico comenzaron con la implementación de medidas adicionales para proteger al personal vinculado a estas entidades.

Se espera que durante este miércoles, la Policía Nacional entregue un informe oficial con detalles sobre el avance de la investigación, mientras continúa la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del asesinato.