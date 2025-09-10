Detalles de la Declaración de Montería: histórico pacto político de gobernadores del Caribe

Durante el Día de la Región Caribe; gobernadores, congresistas, líderes sociales y demás autoridades, firmaron la Declaración de Montería. ¿De qué se trata?

Esta unión busca solicitarle al Gobierno y al Congreso la priorización de un proyecto de ley que tiene como propósito aprobar el referendo por las regiones, el cual se espera sea realizado el 8 de marzo; yendo de la mano con las elecciones legislativas.

Las partes partícipes aseguraron que se necesita del Estado de una manera cercana, eficaz y respetuosa con la autonomía regional. El mensaje entonces es dejar de centralizar las soluciones.

La solicitud al Gobierno y Congreso

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico, sostuvo lo siguiente: “Desde el Caribe colombiano, respetuosamente solicitamos al señor presidente de la República suscribir el Mensaje de Urgencia al proyecto de Ley Orgánica de transición de la RAP a la RET Caribe, para habilitar su trámite abreviado en el Congreso y acelerar la puesta en marcha de las herramientas institucionales que permitan cerrar brechas, mejorar servicios y llevar resultados tangibles a nuestras comunidades”.

“Todos estamos unidos alrededor de esta causa, por eso, señor presidente Petro y congresistas, en sus manos está la decisión de vida de al menos 14 millones de ciudadanos que claman por una mejor calidad de vida”, destacó la gobernadora de Sucre, Lucy García.

Los siete compromisos

La Declaración de Montería se conformó con siete compromisos: tramite legislativo sin excusas, autonomía con responsabilidad, portafolio de proyectos que cambien vidas, menos trámites: más resultados, financiación inteligente, metas de 180 días y orgullo de región.

Lo acordado entonces se centra en que las regiones tengan poder de decisión, haya acción en áreas clave (como salud, seguridad y educación, entre otras), se destraben proyectos, concentrar recursos del Presupuesto General, fijar metas y robustecer la identidad de la región Caribe.