Famoso cantante colombiano anunció el fallecimiento de su hijo recién nacido

Con profunda tristeza, así fue la despedida que le dio el cantante Dekko a su segundo hijo. Por medio de un desgarrador mensaje, el intérprete de ‘12x3’ compartió la lamentable noticia con la que despidió para siempre a su segundo hijo, quien había nacido tan solo cuatro días atrás.

La sentida publicación ya ha sido comentada por diferentes figuras públicas, quienes han lamentado el hecho y han expresado sus condolencias por la fatídica noticia que hoy enluta a la familia del barranquillero.

Dekko despidió a su hijo en redes sociales

El artista dio a conocer la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde posteó una fotografía del bebé en lo que parecía ser la sala de parto en donde nació. Según el cantante, el pequeño tan solo habría vivido por cuatro días y no habría tenido la posibilidad de cargarlo durante este tiempo.

Pese a que no se conocen las causas exactas detrás del fallecimiento del menor, Dekko compartió un profundo mensaje con el que se despidió para siempre del pequeño y exaltó su falta de entendimiento ante las razones que llevaron a que este perdiera la vida.

“Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre. No entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, aseguró en la publicación.

Gianlucca, nombre que recibió el pequeño, fue un bebé celebrado por su familia desde el primer instante. Así lo hizo saber Natalia Angulo, novia del reconocido cantante, quien compartió el proceso desde que conocieron la noticia de su segundo embarazo.

“Gianlucca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero , eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, aseguró Angulo.

Mensajes de condolencias para Dekko

La noticia ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales. Entre mensajes de fuerza y condolencias, varias figuras públicas también han dejado sus respectivos mensajes en la publicación del hombre.

Este fue el caso de cantantes como Aria Vega, Ana del Castillo, entre otras figuras públicas como Valentino Lázaro, María Laura Quintero, Paisa Blogs y Kanner Morales.