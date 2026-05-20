Estas son las zonas en Antioquia con más alto riesgo electoral por amenazas

Las autoridades de Antioquia presentaron en las últimas horas el Plan de Seguridad para las elecciones presidenciales en primera vuelta que se llevarán a cabo el 31 de mayo, revelando que 21 municipios del departamento enfrentan un nivel de riesgo extraordinario, debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

RELACIONADO Defensoría advierte al presidente posibles riesgos sobre la suspensión de órdenes de captura y las ZUT

Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, se desplegarán 15.627 uniformados en todo el departamento, distribuidos en 9.000 efectivos del Ejército, 6.400 de la Policía y 227 de la Armada Nacional.

Este dispositivo de seguridad busca proteger tanto a los votantes como a los candidatos que se movilizan por los diferentes municipios.

Las autoridades policiales confirmaron que su personal ha recibido capacitación especial para atender casos relacionados con delitos electorales.

"Estamos capacitando nuestro personal para atender también casos de policía que se presenten en el marco de delitos electorales, principalmente en el antes, en el durante y en el después", explicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Las zonas de Antioquia con alto riesgo electoral

De los 125 municipios que conforman Antioquia, el mapa de riesgo clasificó 21 con riesgo extraordinario, 64 con riesgo potencial, 7 con riesgo relevante y 33 con riesgo moderado.

Las zonas más críticas se concentran en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde la principal preocupación es la posible restricción a la movilización de votantes y la coacción o intimidación durante la jornada electoral; así lo confirmó Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia:

Los 21 municipios con mayor nivel de riesgo extraordinario y relevante concentran condiciones que incrementan la posibilidad de constreñimiento al sufragante, así como restricciones a la movilización de la población.

Medidas de seguridad en centro electorales y a candidatos en Antioquia

La jornada electoral del próximo 31 de mayo habilitará a 5.448.000 ciudadanos para ejercer su derecho al voto en Antioquia.

Para ello, se instalarán 1.280 puestos de votación distribuidos en 15.801 mesas electorales a lo largo del departamento.

El acompañamiento de seguridad incluye también la protección a candidatos que han realizado recorridos por los municipios con mayor riesgo, buscando garantizar tanto la libertad de campaña como el desarrollo transparente del proceso electoral en una de las regiones con mayor complejidad en materia de orden público del país.