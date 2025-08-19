Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”

Tras confirmarse la masacre de tres miembros de una misma familia en la finca turística Villa Claudia, en la vereda San Ramón de la zona rural del municipio Mesitas de El Colegio, en Cundinamarca, se conocieron las primeras hipótesis del caso.

De acuerdo con las autoridades locales y departamentales, este atroz crimen que deja tres muertos, dos mujeres y un hombre; y al menos tres heridos, que reciben atención médica.

La información preliminar apunta a que se trataría de un crimen que habría sido ordenado desde Bogotá.

Las primeras hipótesis detrás de la masacre en finca Mesitas de El Colegio

Alcalde del municipio de Mesitas de El colegio, señaló que posiblemente los asesinos habrían viajado desde Bogotá:

Es un hecho aislado que, al parecer, viene derivado desde la capital. Mesitas es muy cercano a la capital, a una hora. Es un hecho aislado materia de investigación.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que este crimen múltiple habría sido perpetrado por al menos cuatro sujetos armados que, presuntamente, habrían viajado desde Bogotá.

Masacre no estaría relacionada con un crimen contra turistas

El alcalde de Mesitas de El Colegio indicó que inicialmente se descartaría que sea un atentado relacionado contra turistas:

De los hechos ocurridos en la vereda San Ramón, en esta situación lo primero que tenemos que aclarar es que no fue un ataque contra turistas.

El secretario de Gobierno de Mesitas también hizo énfasis en que el crimen vendría desde Bogotá. El gobernador aseguró que se adelantan todas las acciones para dar con los responsables:

“He pedido que directamente el comandante de la Policía atienda el caso, con la presencia del personal de la Sijín, Sipol y Gaula, que ya se encuentran en la inspección del sitio”.