CANAL RCN
Colombia

Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”

Las autoridades locales informaron que la masacre de una familia habría sido ordenada desde Bogotá y sería un hecho aislado al turismo.

Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”
Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras confirmarse la masacre de tres miembros de una misma familia en la finca turística Villa Claudia, en la vereda San Ramón de la zona rural del municipio Mesitas de El Colegio, en Cundinamarca, se conocieron las primeras hipótesis del caso.

De acuerdo con las autoridades locales y departamentales, este atroz crimen que deja tres muertos, dos mujeres y un hombre; y al menos tres heridos, que reciben atención médica.

La información preliminar apunta a que se trataría de un crimen que habría sido ordenado desde Bogotá.

Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre
RELACIONADO

Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre

Las primeras hipótesis detrás de la masacre en finca Mesitas de El Colegio

Alcalde del municipio de Mesitas de El colegio, señaló que posiblemente los asesinos habrían viajado desde Bogotá:

Es un hecho aislado que, al parecer, viene derivado desde la capital. Mesitas es muy cercano a la capital, a una hora. Es un hecho aislado materia de investigación.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que este crimen múltiple habría sido perpetrado por al menos cuatro sujetos armados que, presuntamente, habrían viajado desde Bogotá.

Masacre en Betulia: tres personas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados a un barranco
RELACIONADO

Masacre en Betulia: tres personas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados a un barranco

Masacre no estaría relacionada con un crimen contra turistas

El alcalde de Mesitas de El Colegio indicó que inicialmente se descartaría que sea un atentado relacionado contra turistas:

De los hechos ocurridos en la vereda San Ramón, en esta situación lo primero que tenemos que aclarar es que no fue un ataque contra turistas.

El secretario de Gobierno de Mesitas también hizo énfasis en que el crimen vendría desde Bogotá. El gobernador aseguró que se adelantan todas las acciones para dar con los responsables:

“He pedido que directamente el comandante de la Policía atienda el caso, con la presencia del personal de la Sijín, Sipol y Gaula, que ya se encuentran en la inspección del sitio”.

Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal.

Asesinaron a líder social y excandidato a la Alcaldía de Balboa frente a sus propios padres en Cauca: así pasó
RELACIONADO

Asesinaron a líder social y excandidato a la Alcaldía de Balboa frente a sus propios padres en Cauca: así pasó

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Envían a la cárcel a sujeto que abusó de su propia hija durante tres años

Venezuela

Informes revelan supuesta relación entre Cartel de los Soles, ELN, Segunda Marquetalia y Hezbolá

Ejército Nacional

Capturada alias Sara, presunta cabecilla de comisión del GAO-r Subestructura 18

Otras Noticias

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal

Su uso moderado puede generar grandes beneficios para el bienestar general de aquellos que lo consumen.

Redes sociales

¡Escándalo! Famosa actriz confiesa infidelidad y pone fin a una relación de 18 años

Gimena Accardi sorprendió al confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez y confirmó el final de su relación de 18 años.

Loterías

Super Astro Luna del martes 19 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Once Caldas

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana

España

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos