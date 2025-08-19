Asesinaron a líder social y excandidato a la Alcaldía de Balboa frente a sus propios padres en Cauca: así pasó

En el departamento de Cauca, específicamente en la zona rural del municipio de Balboa, hombres armados asesinaron a José Erlery Velasco, un líder social que además había sido candidato a la alcaldía de ese municipio.

El crimen ocurrió en su propia finca, frente a sus padres.

El ataque contra José Erlery Velasco ocurrió en el corregimiento La Esperanza, en jurisdicción del municipio de Balboa, Cauca.

Según lo conocido hasta ahora, varios hombres armados llegaron a la finca donde residía y lo asesinaron en el lugar.

El hecho fue presenciado por sus padres.

¿Quién era el líder social asesinado en Cauca?

Este hombre era un líder social reconocido por sus trabajos en defensa del río Patía y por su insistencia en mejorar la vía Panamericana, especialmente en el sector de El Mangua.

Su trayectoria lo llevó a postularse como candidato a la alcaldía de Balboa, convirtiéndose en una figura clave dentro de las discusiones sociales y políticas de la zona.

¿Qué se sabe de los responsables de su asesinato?

Autoridades judiciales y de seguridad adelantan investigaciones para determinar quiénes serían los responsables del asesinato, en un territorio donde hace presencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y un grupo del ELN.

Finalmente, el director de Indepaz, Leonardo González, recordó que la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos que enfrentan los líderes en esta región a través de alertas tempranas.

La alerta 047 de 2020 que incluye al municipio de Balboa, y la alerta 019 de 2023 que está dirigida a todo el país con énfasis en quienes defienden derechos humanos.