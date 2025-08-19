Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre

En horas de la tarde de este martes 19 de agosto, tres miembros de una misma familia fueron asesinados con arma de fuego en el interior de una finca turística ubicada en zona rural del municipio de El Colegio, en Cundinamarca,

De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, al menos cuatro hombres armados ingresaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra una familia completa.

Las víctimas de este atroz ataque son víctimas de una misma familia, de las que tres lamentablemente murieron en el sitio y otras tres personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.