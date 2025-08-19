CANAL RCN
Colombia

Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre

El ataque con arma de fuego se registró en el interior de una finca ubicada en zona rural del municipio.

Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
05:11 p. m.
En horas de la tarde de este martes 19 de agosto, tres miembros de una misma familia fueron asesinados con arma de fuego en el interior de una finca turística ubicada en zona rural del municipio de El Colegio, en Cundinamarca,

De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, al menos cuatro hombres armados ingresaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra una familia completa.

Las víctimas de este atroz ataque son víctimas de una misma familia, de las que tres lamentablemente murieron en el sitio y otras tres personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

