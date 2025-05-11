Video captó una riña a cuchillo entre dos hermanos en Medellín que terminó con uno de ellos muerto

En las últimas horas se conoció un grave hecho de intolerancia en un enfrentamiento que involucró a dos hermanos en el barrio Olaya Herrera de Medellín.

Policías llegaron hasta el lugar de los hechos y encontraron a los dos jóvenes agrediéndose con arma blanca; uno de ellos se abalanzó sobre uno de los uniformados y su compañero reaccionó con su arma de dotación.

En el hecho, uno de los hermanos perdió la vida tras la acción del uniformado en aparente defensa, mientras que los dos policías resultaron heridos.

Una pelea entre hermanos en el barrio Olaya Herrera en la Comuna 7, Robledo, Medellín, hizo que la comunidad llamara al 123.

El policía que disparó habría actuado en legítima defensa porque uno de los hermanos lo había atacado con arma blanca en la pierna.

El uniformado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para tratar la herida que le propinó con un cuchillo.

El medio de la tensa situación, el uniformado no tuvo más remedio que disparar con su arma de dotación.

El grave hecho quedó registrado en video. Las imágenes muestran a uno de los hermanos ensangrentado, agrediendo a los policías que intentaban detener la riña.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que el policía disparó en defensa propia:

“Uno de los sujetos se abalanza sobre los policías e intenta agredirlos. De hecho, los dos policías salieron lesionados mediante esa arma blanca. Uno de los policías intenta por todos los medios evitar que esta agresión se dé y finalmente tiene que usar su arma de dotación", dijo.

Este uniformado entonces reacciona en el ejercicio de la legítima defensa.

Esta es la identidad de uno de los hermanos que murió tras una riña

Las autoridades dieron a conocer la identidad de la persona fallecida, se trata de un joven de 28 años identificado como Gilson Caicedo Angulo, quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.

Los otros dos uniformados se recuperan de las heridas que recibieron en medio de la pelea.

En lo que va corrido del año en Medellín se han registrado 3.671 casos de lesiones personales.

A través de un comunicado la Policía del Valle de Aburrá aseguró que están adelantando todas las investigaciones disciplinarias y también qué pudo haber pasado para que este uniformado hubiera activado su arma de dotación.