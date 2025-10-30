CANAL RCN
Colombia

Hombre confesó que asesinó a su expareja sentimental: la apuñaló varias veces y fue capturado

La víctima fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, tras una fuerte discusión con su expareja sentimental.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:11 p. m.
Las autoridades del Putumayo confirmaron la captura de un hombre de 26 años que confesó ser el responsable del homicidio de su expareja, una mujer de 30 años, en hechos ocurridos en la cabecera municipal de La Hormiga, jurisdicción del Valle del Guamuez.

Hombre confesó que asesinó a su expareja sentimental

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, tras una fuerte discusión con su expareja sentimental, quien habría reaccionado de manera violenta y la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas.

El presunto agresor, que había convivido con la mujer durante aproximadamente seis meses, se entregó voluntariamente ante las autoridades y narró lo sucedido, lo que permitió su captura inmediata por parte de la Policía Nacional.

Tras conocerse el hecho, unidades de la Policía Judicial y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llegaron al lugar para asegurar la escena del crimen, realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar las pruebas que servirán en el proceso judicial.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, fue trasladada a la morgue municipal, donde se le practicarán los exámenes forenses correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía 50 Seccional del Valle del Guamuez asumió la investigación del caso bajo el delito de homicidio agravado.

El teniente coronel Jaime Hernán Rojas Parra, comandante encargado de la Policía del Putumayo, rechazó categóricamente el crimen y destacó la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir hechos similares.

Se entregó sujeto que asesinó a puñaladas a su expareja en Putumayo

“Este tipo de actos de intolerancia deben ser condenados enérgicamente. La Policía Nacional está comprometida con la seguridad de todos los ciudadanos, pero la prevención de estos crímenes también requiere del compromiso de la comunidad”, expresó el oficial.

La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones con el fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho y judicializar al presunto agresor.

