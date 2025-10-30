Sorprenden a padrastro abusando de una bebé de tan solo un año en Barranquilla: esto se sabe

Conmoción, rabia e impotencia se viven en el barrio Villa Anillo, en el sur de Barranquilla, luego de que se conociera un fuerte caso de presunto abuso sexual contra una niña de tan solo un año de edad.

Lo que más ha generado rechazo entre los habitantes del sector es que el principal señalado del hecho no es un desconocido, sino el propio padrastro de la menor.

Sorprenden a padrastro abusando de una bebé de tan solo un año en Barranquilla

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el hombre fue sorprendido por los vecinos cuando, presuntamente, abusaba de la bebé.

La escena desató la furia de los habitantes del sector, que no dudaron en enfrentarlo y agredirlo. La situación se tornó tensa y la Policía tuvo que llegar al sitio para controlar a la multitud.

Dejaron libre al hombre que presuntamente abusó de una bebé de un año en Barranquilla

Los uniformados trasladaron al señalado hasta una sede de la Unidad de Protección y Justicia (UPJ). Sin embargo, según denunciaron los mismos vecinos, al no haberse realizado un procedimiento formal de captura, el hombre fue dejado en libertad.

Por esta situación, la comunidad exigió que el sujeto sea capturado nuevamente y procesado por los hechos que se le atribuyen.

Investigarán a la madre de la menor por posible complicidad

Un familiar de la víctima manifestó que existen pruebas contundentes que deben ser valoradas por las autoridades y pidió que se investigue también a la madre de la niña.

Si él lo van a meter preso, a ella también tienen que investigarla, porque si ella es cómplice también tiene que ir presa.

Por su parte, la madre de la menor, visiblemente afectada, relató los momentos previos a la agresión.

Yo nunca esperé que le iba a hacer eso. Él me mandó a comprar desayuno y yo desayuné con él.

Por ahora, lo que se sabe es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección de la menor, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar mientras avanza el proceso.