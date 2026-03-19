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Hombre contactaba menores que entrenaban fútbol en Dosquebradas para abusarlos: uno fue agredido once veces

La Fiscalía reveló que el señalado ofrecía dinero y regalos a menores en Dosquebradas e incluso habría utilizado a uno de ellos para contactar más víctimas.

Abuso en CAI
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:00 p. m.
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Un caso de presunto abuso y explotación sexual contra menores de edad quedó al descubierto en Dosquebradas, tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que permitió identificar el modus operandi del señalado agresor.

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Hombre contactaba menores que entrenaban fútbol en Dosquebradas para abusarlos

La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Risaralda, presentó ante un juez de control de garantías a Julio Édgar Valencia Franco como presunto responsable de abusar y explotar sexualmente a menores de edad.

Según la investigación, los hechos se habrían registrado entre abril y agosto de 2025, periodo en el que el procesado habría contactado a varios niños que entrenaban en una escuela de fútbol en Dosquebradas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente se acercaba a los menores con ofrecimientos de dinero en efectivo y regalos, con el fin de que accedieran a actos de carácter sexual. Este patrón se habría repetido con varias víctimas.

Uno de los menores fue agredido hasta once veces tras ser contactado por este hombre

Uno de los casos documentados señala que un menor fue agredido en al menos once oportunidades, lo que evidenciaría la reiteración de las conductas investigadas.

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Las indagaciones también establecieron que uno de los menores habría sido instrumentalizado por el procesado para contactar a otros adolescentes, quienes posteriormente eran abordados con propuestas de índole sexual.

El señalado fue capturado en Bogotá por unidades de la Policía Nacional de Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía, que le imputó los delitos de explotación sexual comercial con menor de 18 años, acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales abusivos con menor de 14 años y uso de menores de edad para la comisión de delitos agravados.

El juez de control de garantías impuso al señalado agresor sexual medida de aseguramiento en centro carcelario.

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