Indignación en Santander: padre fue atacado mientras se movilizaba en bicicleta con su hija

Un episodio de violencia registrado en el municipio de Málaga, Santander, ha generado rechazo entre los habitantes y usuarios de redes sociales.

El caso involucra a un hombre que se desplazaba en bicicleta junto a su pequeña hija y que terminó siendo agredido por varios sujetos, en medio de un hecho que puso en riesgo la integridad de la menor.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

En las imágenes se observa el momento en el que el hombre circula de manera tranquila junto a su hija de manera inesperada es sorprendido por la espalda por un individuo que sin mediar palabra comienza a golpearlo.

En medio del ataque, el hombre pierde el equilibrio y cae al suelo junto con la bebé, quien termina expuesta a la confrontación.

La situación se torna aún más preocupante cuando, después de la caída, otros dos hombres llegan al lugar y se suman a la agresión contra el padre. Mientras tanto, algunas personas que presenciaron lo ocurrido intervinieron para auxiliar a la pequeña y retirarla de la zona.

Las imágenes han provocado numerosas reacciones de rechazo, especialmente por la presencia de la niña durante el episodio de violencia.

Piden identificar a los responsables

Tras la difusión del video, habitantes de Málaga han solicitado la intervención de las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes, se establezcan las circunstancias que originaron la confrontación y se identifique a los responsables.

Hasta el momento, no se conocen las razones que habrían desencadenado el enfrentamiento. Tampoco existe información oficial sobre la identidad de los presuntos agresores o posibles capturas relacionadas con este caso.