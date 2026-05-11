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Indignación en Santander: padre fue atacado mientras se movilizaba en bicicleta con su hija

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

Foto: X @ColombiaOscura

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
03:52 p. m.
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Un episodio de violencia registrado en el municipio de Málaga, Santander, ha generado rechazo entre los habitantes y usuarios de redes sociales.

El caso involucra a un hombre que se desplazaba en bicicleta junto a su pequeña hija y que terminó siendo agredido por varios sujetos, en medio de un hecho que puso en riesgo la integridad de la menor.

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El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

En las imágenes se observa el momento en el que el hombre circula de manera tranquila junto a su hija de manera inesperada es sorprendido por la espalda por un individuo que sin mediar palabra comienza a golpearlo.

En medio del ataque, el hombre pierde el equilibrio y cae al suelo junto con la bebé, quien termina expuesta a la confrontación.

La situación se torna aún más preocupante cuando, después de la caída, otros dos hombres llegan al lugar y se suman a la agresión contra el padre. Mientras tanto, algunas personas que presenciaron lo ocurrido intervinieron para auxiliar a la pequeña y retirarla de la zona.

Las imágenes han provocado numerosas reacciones de rechazo, especialmente por la presencia de la niña durante el episodio de violencia.

Piden identificar a los responsables

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Tras la difusión del video, habitantes de Málaga han solicitado la intervención de las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes, se establezcan las circunstancias que originaron la confrontación y se identifique a los responsables.

Hasta el momento, no se conocen las razones que habrían desencadenado el enfrentamiento. Tampoco existe información oficial sobre la identidad de los presuntos agresores o posibles capturas relacionadas con este caso.

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