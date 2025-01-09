CANAL RCN
Capturan a hombre que habría abusado varias veces a su hija de seis años en Bogotá

La Policía capturó en Bogotá a un hombre que presuntamente abusaba a su hija menor de edad.

Hombre habría abusado a su hija de seis años en Bogotá.
Hombre habría abusado a su hija de seis años en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

septiembre 01 de 2025
10:32 a. m.
Los hechos habrían ocurrido desde el año pasado. La menor, una niña de seis años, le contó a su cuidadora los actos que presuntamente cometió este hombre.

Con esta información, el Bienestar Familiar intervino y comenzó el proceso de restablecimiento de derechos. Asimismo, las autoridades emprendieron la búsqueda por este hombre.

Abusos habrían empezado en 2024

El caso escaló cuando se supo que, con base al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), él tenía seis anotaciones por violencia intrafamiliar. Sus antecedentes se remontan a 2014, hace más de 10 años.

“Durante la investigación, se evidenció que esta persona habría abusado a su hija de seis años desde el año 2024, mientras convivía en la misma residencia”, informó el coronel Nelson Zambrano, comandante operativo de Reacción y Control.

El capturado deberá responder por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Un juez podría imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Procuraduría alertó aumento de abuso de menores

El pasado 12 de agosto, la Procuraduría instaló una mesa en Bogotá con el apoyo de las autoridades distritales, la cual buscó darle solución al incremento en los casos de abuso de menores.

Las cifras de la Secretaría de Educación indican que, de las casi siete mil denuncias por delitos sexuales, poco más de la mitad corresponden a casos ocurridos en colegios, tanto públicos como privados.

Partiendo de este balance, el Ministerio Público solicitó información sobre las acciones que en la capital se llevan a cabo a la hora de tratar y/o impedir que se cometan abusos contra los menores.

Cifras de Medicina Legal apuntan que, con corte a mayo, se habían presentado 329 casos de abuso sexual infantil, 338 hechos de violencia intrafamiliar y 284 crímenes relacionados con la violencia interpersonal.

