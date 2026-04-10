Hombre halló una boa constrictor en el motor de su vehículo en el municipio de Soacha

Un inesperado hallazgo fue reportado por ciudadanos, quienes se toparon con dos boas constrictor en dos situaciones diferentes, en el municipio de Soacha.

Gracias a la intervención oportuna de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las especies lograron ser rescatadas y reubicadas en un ambiente idóneo.

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Boas fueron rescatadas en Soacha

El primer caso se presentó en la vía Mondoñedo en donde una boa constrictor, de dos metros y medio, fue hallado por ciudadanos que se encontraban en la zona. Aunque inicialmente estos la llevaron para su vivienda, estos contactaron a funcionarios de la CAR para hacer entrega del animal de manera voluntaria.

El segundo hallazgo ha generado conmoción en la ciudadanía ya que otra boa fue hallada en el motor del vehículo de un ciudadano que había viajado al municipio de Apulo.

Según Daniela Bello Dávila, directora técnica operativa de la Regional de Soacha, el ciudadano logró percatarse de la presencia del animal en su vehículo por lo que, de manera inmediata, acudió a los profesionales para realizar la sustracción segura.

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¿En dónde se encuentran los animales?

Los dos animales fueron trasladados a la regional en donde se realizó una valoración clínica en donde se evidenció que los dos animales se encuentran en óptimas condiciones al mostrar una adecuada respuesta de defensa y huida, buenas condiciones de piel y movilidad muscular.

“Estos animales fueron ubicados en un ecosistema de la región del Tequendama debido a las particularidades de clima, agua y topografía”, explicó Rico Mayorga al destacar el acompañamiento de uniformados de la Policía Ambiental de la Metropolitana de Soacha.

Según las autoridades, la boa es una especie que no es venenosa. Sin embargo, se recomienda no manipularlas ni agredirlas. La principal recomendación ante este caso es acudir a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, bomberos y la Policía Nacional.

Así mismo, la regional también ha destacado el rescate y la liberación de cinco serpientes sabaneras en distintos puntos de Sibaté y Soacha.

“La sabanera es una especie endémica de las zonas frías de la sabana de Bogotá. Todas estas especies también se les ha practicado la valoración correspondiente para poder ser retornadas en sus respectivos ecosistemas”, puntualizó Bello Dávila.