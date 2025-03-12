Menor acusado de asesinar a hombre en medio de atraco en Bogotá fue enviado a internamiento preventivo

La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías un detallado informe sobre el violento asalto ocurrido el pasado 2 de diciembre en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

En esta zona residencial, un hombre de 29 años fue abordado por dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue intimidada con un arma de fuego cuando intentaron despojarla de sus pertenencias.

El hecho escaló rápidamente cuando el ciudadano se resistió al robo, desencadenando un forcejeo directo con los asaltantes que terminó en medio de varios disparos.

Según los elementos presentados en la audiencia, los dos implicados arribaron al lugar en una motocicleta adulterada con placas falsas, con el objetivo de cometer el atraco.

La Fiscalía sostiene que el menor de 16 años habría sido quien empuñó el arma de fuego utilizada en el ataque fatal. En el forcejeo, la víctima recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el sitio.

Noticia en desarrollo...