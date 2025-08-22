Este es el amplio prontuario criminal de alias Marlon, quien habría ordenado el atentado en Cali

Tras el reciente atentado con explosivos ocurrido en Cali, las autoridades identificaron a Iván Jacob Arredondo, conocido como alias Marlon, como el presunto determinador del ataque.

Este hombre, de 38 años, es señalado como cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones armadas bajo el mando de Iván Mordisco.

Pero la alerta sobre su nombre no es nueva, pues es considerado uno de los principales articuladores de atentados y secuestros en la región.

Alias Marlon y su papel en el atentado con explosivos en Cali

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque con explosivos registrado en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez fue ordenado directamente por alias Marlon.

Las investigaciones señalan que la estructura Jaime Martínez continúa ejecutando acciones violentas en zonas estratégicas para mantener el control de corredores de narcotráfico y presionar a la institucionalidad.

El atentado generó una reacción inmediata por parte de las autoridades y la comunidad, y en medio del caos, fueron capturados dos hombres que habrían participado en la ejecución del ataque.

Prontuario criminal de alias Marlon

Alias Marlon no es un desconocido para los organismos de inteligencia. Las autoridades lo responsabilizan no solo de este último atentado, sino también de una serie de ataques perpetrados entre agosto y septiembre del 2023 que paralizaron el Cauca y el Valle del Cauca.

Además, figura como determinador del secuestro de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca. Estos antecedentes lo ubican como uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, líder máximo de las disidencias.

Por esto, el Ministerio de Defensa confirmó que la recompensa por información que lleve a su captura asciende a más de 3.000 millones de pesos. De igual forma, se ofrece una suma de hasta 1.641 millones por alias Kevin, otro miembro clave de la estructura Jaime Martínez.

¿Quiénes son los dos capturados por el atentado en Cali?

La Policía y la Fiscalía confirmaron que se trata de Walter Esteban, de 23 años, nacido en Corinto, Cauca, quien sería uno de los encargados de activar los explosivos, y Carlos Esteben Obando, de Cali, a quien se le incautaron tres celulares que ahora son materia de análisis.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán presentados ante un juez de control de garantías.