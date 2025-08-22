CANAL RCN
Colombia Video

Este es el amplio prontuario criminal de alias Marlon, quien habría ordenado el atentado en Cali

Autoridades confirmaron que este cabecilla es perteneciente a la estructura Jaime Martínez al mando de Iván Mordisco.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el reciente atentado con explosivos ocurrido en Cali, las autoridades identificaron a Iván Jacob Arredondo, conocido como alias Marlon, como el presunto determinador del ataque.

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali
RELACIONADO

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali

Este hombre, de 38 años, es señalado como cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones armadas bajo el mando de Iván Mordisco.

Pero la alerta sobre su nombre no es nueva, pues es considerado uno de los principales articuladores de atentados y secuestros en la región.

Alias Marlon y su papel en el atentado con explosivos en Cali

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque con explosivos registrado en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez fue ordenado directamente por alias Marlon.

Las investigaciones señalan que la estructura Jaime Martínez continúa ejecutando acciones violentas en zonas estratégicas para mantener el control de corredores de narcotráfico y presionar a la institucionalidad.

El atentado generó una reacción inmediata por parte de las autoridades y la comunidad, y en medio del caos, fueron capturados dos hombres que habrían participado en la ejecución del ataque.

Prontuario criminal de alias Marlon

Alias Marlon no es un desconocido para los organismos de inteligencia. Las autoridades lo responsabilizan no solo de este último atentado, sino también de una serie de ataques perpetrados entre agosto y septiembre del 2023 que paralizaron el Cauca y el Valle del Cauca.

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?
RELACIONADO

Revelan los nombres detrás del ataque en Amalfi: ¿quiénes son los señalados de derribar el helicóptero?

Además, figura como determinador del secuestro de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca. Estos antecedentes lo ubican como uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, líder máximo de las disidencias.

Por esto, el Ministerio de Defensa confirmó que la recompensa por información que lleve a su captura asciende a más de 3.000 millones de pesos. De igual forma, se ofrece una suma de hasta 1.641 millones por alias Kevin, otro miembro clave de la estructura Jaime Martínez.

¿Quiénes son los dos capturados por el atentado en Cali?

La Policía y la Fiscalía confirmaron que se trata de Walter Esteban, de 23 años, nacido en Corinto, Cauca, quien sería uno de los encargados de activar los explosivos, y Carlos Esteben Obando, de Cali, a quien se le incautaron tres celulares que ahora son materia de análisis.

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar
RELACIONADO

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán presentados ante un juez de control de garantías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Profesora fue una de las víctimas mortales del atentado con explosivos en Cali: iba saliendo del colegio

Cali

Caleños hacen llamado urgente a donar sangre tras atentado en escuela de aviación

Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, confirmado como precandidato a la Presidencia

Otras Noticias

Fútbol

Sigue el pánico en Argentina: hinchas de la U. de Chile atacaron a gente de Independiente tras ser liberados

Este viernes, medios argentinos reportaron ataques por parte de los chilenos tras ser liberados.

Estados Unidos

Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

El presidente decidió que era momento de poner a la Policía de Washington bajo control federal y desplegar tropas en la ciudad, tras comparar sus índices de criminalidad con los de capitales latinoamericanas.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025

Bogotá

Bogotá realizará importante evento en el marco del Festival de Verano 2025

Alimentos

Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día