CANAL RCN
Colombia

Capturan a ladrón luego de persecución de película en Bogotá: tenía una pistola

En lo corrido del año, han bajado los robos de carros en la ciudad.

Capturan a ladrón luego de persecución en Bogotá.
Capturan a ladrón luego de persecución en Bogotá. Foto: Policía de Bogotá.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:15 p. m.
Entre la noche del 29 y madrugada del 30 de noviembre, ocurrió una persecución en Bogotá que resultó con una captura.

La Policía se encontraba patrullando por los alrededores de la localidad de Engativá, cuando fue alertada de un posible robo de un carro. Con la información y especificaciones proporcionadas, se ejecutó un plan candado.

Ladrón hacía parte de una banda

El vehículo en cuestión estaba transitando por la avenida Boyacá, una de las más concurridas de la capital. El delincuente aceleró y los policías lo siguieron, haciendo que el caso tomara forma de persecución de película.

Si bien este hombre se escabulló entre los carriles, vio que no tenía escapatoria y dejó abandonado el carro en el barrio Castilla. Acto seguido, salió corriendo; pero sin el resultado que esperaba. Los uniformados lo arrestaron y le encontraron la pistola con la que cometió el crimen.

De acuerdo con lo revelado por el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Kennedy, el capturado hacía parte de una banda que robaba vehículos. Son más de 100 los carros recuperados este año.

¿Cuántos carros se roban en Bogotá?

Las autoridades le han puesto la lupa al robo de carros. Muestra de ello es que hace pocos días fue desarticulada una poderosa organización que estaba detrás de varios crímenes.

Conocidos como Los del Carro Rojo, los delincuentes protagonizaron un atraco en la avenida Primera de Mayo con carrera 30. Este hecho comenzó a darle punto final a la banda, debido a que con las cámaras pudieron ser ubicados.

Siete miembros fueron arrestados y dos carros recuperados. Cifras de la Policía destacan que el robo de automotores ha bajado. Muestra de ello es que, entre enero y octubre, se dio una caída de 874 casos, lo que es igual a un 24.5% menos.

La única localidad que tuvo incremento fue San Cristóbal. El resto bajaron en más del 10%.

