CANAL RCN
Colombia

Encerradas, sin documentos y vigiladas: así operaba la red que explotaba mujeres en un bar de Bogotá

Las víctimas habían sido engañadas con una falsa promesa laboral y obligadas a vivir hacinadas dentro del establecimiento.

Explotación sexual de mujeres colombianas
Explotación sexual de mujeres colombianas Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
06:26 p. m.
Las autoridades revelaron pormenores de una intervención que permitió sacar a la luz el funcionamiento de una red dedicada a la trata de personas en la localidad de Bosa.

La operación se activó luego de que una alerta ciudadana llegara a la Policía Metropolitana, advirtiendo posibles actividades de explotación sexual en un bar de la zona.

Uniformados de la Sijín y de Infancia y Adolescencia acudieron inicialmente al lugar para verificar lo ocurrido. Con esa primera información, solicitaron el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, lo que dio inicio a una verificación más profunda que derivó en una investigación de varios meses.

Así descubrieron una red que explotaba mujeres en Bogotá

Desde las primeras inspecciones al establecimiento, las instituciones a cargo, Fiscalía, Policía Judicial y Secretaría de Seguridad, encontraron señales claras de explotación.

El bar presentaba fallas severas de salubridad y funcionaba como un espacio cerrado donde varias mujeres vivían dentro del mismo negocio, sin posibilidad de salir y bajo supervisión continua de quienes administraban el sitio.

El comportamiento de las víctimas levantó más alertas: mostraban temor, nerviosismo marcado y resistencia a hablar con los funcionarios, lo que sugería que podían estar sometidas a algún tipo de control o amenaza permanente.

Uno de los hallazgos más determinantes fue que ninguna de ellas portaba documentos de identidad.

Todas afirmaron que los papeles estaban en manos de los administradores, una práctica que en investigaciones de trata suele utilizarse para impedir que las víctimas abandonen el lugar o denuncien.

Algunas incluso tenían características que hacían pensar que podían ser menores de edad.

¿Cómo llegaron las mujeres hasta ese lugar?

La investigación permitió establecer que la mayoría de las víctimas provenía de Venezuela. Habían llegado al país creyendo que trabajarían como meseras y que tendrían un empleo formal.

Sin embargo, al llegar a Bogotá eran llevadas a una vivienda en el barrio San Bernardino y posteriormente trasladadas al bar, donde se les comunicaba que ahora tenían una supuesta “deuda” por gastos de transporte y documentación.

Esa deuda no disminuía nunca. Por el contrario, se convertía en un mecanismo de control que les impedía salir del establecimiento y que justificaba, según los administradores, su permanencia obligada en el lugar.

Las condiciones en las que vivían eran extremas. Las víctimas permanecían hacinadas, con poca alimentación y sin ninguna medida de higiene

¿Cómo rescataron a las mujeres que eran explotadas en un bar de Bogotá?

Luego de aproximadamente ocho meses de seguimiento, las autoridades ejecutaron un operativo dentro del mismo establecimiento. Allí lograron la captura de los responsables, quienes fueron imputados por trata de personas, inducción a la prostitución y tortura.

Tras el rescate, las mujeres fueron trasladadas al programa distrital de atención inmediata, donde recibieron asistencia médica, apoyo psicológico, alojamiento temporal y acompañamiento judicial.

Después ingresaron al proceso de restablecimiento de derechos y empezaron la construcción de un nuevo proyecto de vida.

Según las cifras oficiales, en lo corrido de 2025 la articulación entre la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía ha permitido desarticular cuatro organizaciones dedicadas a esta actividad criminal y rescatar a más de diez víctimas.

