CANAL RCN
Colombia Video

Exclusiva | Videos muestran cómo ocurrió el robo de una joyería en Bogotá: nuevos detalles

Noticias RCN tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad. El robo fue de joyas avaluadas en $30 millones.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, robaron una joyería en el norte de Bogotá. El reporte oficial de la Policía reveló que cinco hombres armados ingresaron al sitio y protagonizaron el violento crimen. Noticias RCN conoció en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad.

Robo a joyería en Chapinero deja una persona herida durante balacera: no hay capturados
RELACIONADO

Robo a joyería en Chapinero deja una persona herida durante balacera: no hay capturados

El hecho ocurrió en un centro comercial de la localidad Chapinero. Los ladrones rompieron las vitrinas y se llevaron la mercancía avaluada en 30 millones de pesos. El empleado fue amenazado con pistolas.

Una persona quedó herida por un disparo

Cuando huían, los delincuentes accionaron sus armas y una de las balas impactó en la pantorrilla de una persona que caminaba por el sector. La víctima está siendo atendida en un centro médico y la herida no fue grave.

Por medio de las cámaras de seguridad y testimonios, la Policía se encuentra buscando a los responsables.

Mujer contó detalles de lo ocurrido

Noticias RCN habló una persona cercana al dueño de la joyería, quien indicó que los criminales ingresaron al establecimiento con tapabocas, gorras y pasamontañas. Esto, al parecer, para que sus rostros no fueran identificados por las cámaras.

A la cárcel la temida 'Banda del Carro Rojo': eran los responsables de violentos robos de vehículos en Bogotá
RELACIONADO

A la cárcel la temida 'Banda del Carro Rojo': eran los responsables de violentos robos de vehículos en Bogotá

“Rompiendo vidrios y apuntándole en la cabeza al empleado. El robo duró unos dos – tres minutos”, narró. El hombre que estaba atendiendo, según lo contado por ella, fue encontrado bastante atemorizado y en pánico.

La mujer cuestionó que en el centro comercial no cuenta con robusta seguridad: “Le pedimos a las autoridades que se investigue y se haga justicia”.

Con base en las cifras de la Secretaría de Seguridad y Policía, con corte al 31 de octubre, se presentaron 7.236 hurtos a comercio, poco más de 2.200 casos menos que el año pasado (-24%).

Los reportes se distribuyeron en las localidades de la siguiente forma: Usaquén (646), Chapinero (608), Santa Fe (222), San Cristóbal (257), Usme (160), Tunjuelito (131), Bosa (192), Kennedy (545), Fontibón (423), Engativá (638), Suba (792), Barrios Unidos (360), Teusaquillo (410), Los Mártires (257), Antonio Nariño (205), Puente Aranda (452), Candelaria (136), Rafael Uribe Uribe (165) y Ciudad Bolívar (215).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Mindefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su tour manager: esto se sabe

Cundinamarca

Más de 20 padres e hijos fueron estafados con un supuesto viaje escolar: esta es la denuncia

Quindío

Importantes obras en Quindío están en la cuerda floja: denuncian retrasos y graves afectaciones

Otras Noticias

Luis Suárez

Luis Suárez sigue enchufado: doblete en la Liga portuguesa y Lorenzo lo sigue atento

El delantero colombiano Luis Suárez marcó un nuevo doblete con el Sporting de Lisboa. Vea las anotaciones.

Estados Unidos

EE. UU. ordenó ataque contra sobrevivientes de operación antidrogas en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos aseguró que la decisión se ajustó plenamente a la legalidad y se enmarcó en la estrategia contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump.

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

Dólar

Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud