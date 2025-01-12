Exclusiva | Videos muestran cómo ocurrió el robo de una joyería en Bogotá: nuevos detalles

En las últimas horas, robaron una joyería en el norte de Bogotá. El reporte oficial de la Policía reveló que cinco hombres armados ingresaron al sitio y protagonizaron el violento crimen. Noticias RCN conoció en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en un centro comercial de la localidad Chapinero. Los ladrones rompieron las vitrinas y se llevaron la mercancía avaluada en 30 millones de pesos. El empleado fue amenazado con pistolas.

Una persona quedó herida por un disparo

Cuando huían, los delincuentes accionaron sus armas y una de las balas impactó en la pantorrilla de una persona que caminaba por el sector. La víctima está siendo atendida en un centro médico y la herida no fue grave.

Por medio de las cámaras de seguridad y testimonios, la Policía se encuentra buscando a los responsables.

Mujer contó detalles de lo ocurrido

Noticias RCN habló una persona cercana al dueño de la joyería, quien indicó que los criminales ingresaron al establecimiento con tapabocas, gorras y pasamontañas. Esto, al parecer, para que sus rostros no fueran identificados por las cámaras.

“Rompiendo vidrios y apuntándole en la cabeza al empleado. El robo duró unos dos – tres minutos”, narró. El hombre que estaba atendiendo, según lo contado por ella, fue encontrado bastante atemorizado y en pánico.

La mujer cuestionó que en el centro comercial no cuenta con robusta seguridad: “Le pedimos a las autoridades que se investigue y se haga justicia”.

Con base en las cifras de la Secretaría de Seguridad y Policía, con corte al 31 de octubre, se presentaron 7.236 hurtos a comercio, poco más de 2.200 casos menos que el año pasado (-24%).

Los reportes se distribuyeron en las localidades de la siguiente forma: Usaquén (646), Chapinero (608), Santa Fe (222), San Cristóbal (257), Usme (160), Tunjuelito (131), Bosa (192), Kennedy (545), Fontibón (423), Engativá (638), Suba (792), Barrios Unidos (360), Teusaquillo (410), Los Mártires (257), Antonio Nariño (205), Puente Aranda (452), Candelaria (136), Rafael Uribe Uribe (165) y Ciudad Bolívar (215).