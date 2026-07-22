Sujeto utilizó a un perro para golpear a otro hombre en medio de una riña en Corozal, Sucre

Hay gran indignación en Corozal, Sucre, tras la insólita riña ciudadana en donde un perro fue utilizado como elemento para golpear a otro de los involucrados del hecho.

Tras la agresión registrada, diferentes fundaciones animalistas se activaron para dar con el paradero del animal, quien habría resultado lesionado después de verse involucrado.

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¿Qué pasó con el animal durante la riña?

En horas recientes ha circulado un video, en redes sociales, en donde se observa una riña entre dos hombres en donde un tercero llega por la espalda de uno de los involucrados, toma a un perro por las patas y lo utiliza contundentemente para golpearlo.

El llanto del animal, que se logra escuchar en el clip, alerta rápidamente a una mujer, quien interviene para que el hombre suelte al animal lastimado.

Ante dicha reacción, el sujeto decidió arrojar al animal al suelo por lo que este tomó rumbo entre los matorrales ubicados a inmediaciones del lugar de los hechos.

La senadora animalista Andrea Padilla se pronunció, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio a conocer que el animal habría sobrevivido a la agresión. Sin embargo, se encontraría lesionado.

“La víctima de este cavernícola se llama Scottie y está vivo. El horror se vivió en Corozal, Sucre, hasta donde hoy fueron las guerreras Ximena Maestra, veterinaria y directora de Ruta Ecoanimal, en Montería, y María Bernarda, directora de la Fundación Protectora de Animales Sucre”, agregó Padilla.

Así mismo, la senadora informó que Scottie está bien, en general. Sin embargo, presenta dolor en una de sus patas traseras por lo que recibirá medicamentos para su lesión, la recuperación de la piel y será castrado.

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¿Qué pasará con el agresor de Scottie?

Así mismo, Padilla aseguró que los oficiales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de Colombia harán el informe respectivo del caso para iniciar el proceso por el delito de maltrato animal bajo la ley Ángel. Por su parte, la directora de Alegato Juristas acompañará la denuncia.

Según información preliminar, el animal tendría una cuidadora. Sin embargo, a raíz de las circunstancias, se realizarán las gestiones pertinentes para que el animal pueda estar bajo el cuidado de otras personas.