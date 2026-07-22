¿Cambiará la forma de definir el salario mínimo? Gobierno Petro radicó ambicioso proyecto

El Gobierno Nacional, a través de la bancada del Pacto Histórico y con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Estatuto del Trabajo, una iniciativa que busca desarrollar por primera vez el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.

La propuesta reúne en una sola ley diferentes principios y garantías laborales que durante más de tres décadas permanecieron pendientes de reglamentación, según un comunicado oficial del Mintrabajo.

Uno de los puntos centrales del proyecto plantea cambios en la manera de establecer el salario mínimo mediante la incorporación del concepto de salario vital, el cual usó el presidente Gustavo Petro para fijar el aumento del 23,7% para el año 2026.

¿Cómo cambiaría la forma de fijar el salario mínimo con el nuevo proyecto?

El proyecto establece que el salario vital quede incorporado en una ley estatutaria como un criterio para garantizar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Para ello, propone que la fijación del salario considere variables como el costo de vida, la productividad económica y las condiciones reales de los hogares colombianos, además de mantener la protección frente a la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación.

Sobre esta propuesta, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la iniciativa busca poner "la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo" y cumplir un mandato constitucional pendiente.

¿Qué otros cambios propone el Estatuto del Trabajo?

La iniciativa también incluye modificaciones en otros aspectos del mundo laboral. Entre ellas, fortalece la libertad sindical y la negociación colectiva e incorpora reglas para el uso de la inteligencia artificial en las empresas.

El texto radicado contempla medidas para combatir la tercerización ilegal cuando esta sea utilizada para ocultar relaciones laborales o evadir obligaciones como prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

Asimismo, incorpora garantías para trabajadoras domésticas, personas con discapacidad, adultos mayores, población migrante y adolescentes que pueden trabajar bajo condiciones especiales, mientras refuerza la prohibición del trabajo infantil.

Con la radicación del proyecto, la discusión queda ahora en manos del nuevo Congreso de la República, que deberá debatir una iniciativa que busca desarrollar el artículo 53 de la Constitución de 1991.