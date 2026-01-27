CANAL RCN
Tendencias

"Le pusimos freno": la novia de Yeferson Cossio tomó inesperada y drástica decisión con la relación

Carolina Gómez reveló detalles de lo ocurrido a través de un video. ¿Qué fue lo que pasó?

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
07:06 a. m.
En febrero de 2025, Yeferson Cossio le pidió matrimonio a su novia Carolina Gómez y ella aceptó.

En esa oportunidad, el creador de contenido reservó una sala de cine para reproducir un emotivo video y entregarle el anillo a su pareja.

Además, posteriormente, compartió la propuesta de matrimonio en sus redes sociales y sus seguidores se emocionaron y los felicitaron.

Sin embargo, en las últimas horas, Carolina Gómez informó que tomó una inesperada decisión con la boda. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que Carolina Gómez tomó tras la propuesta de matrimonio de Yeferson Cossio

En un reciente video, Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio, indicó que el matrimonio se encuentra aplazado por ahora debido a que el creador de contenido cuenta con poco tiempo y ella sueña con una celebración especial.

"No quiero que sea un evento al que vamos a ir, grabamos y se acaba. Entonces le pusimos como freno a todo y, pues, si ustedes ven a Yef en estos momentos, no tiene ni un minuto libre y mantiene súper ocupado. Por lo tanto, mejor lo vamos a hacer cuando los dos tengamos tiempo", comenzó explicando Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio.

"Será cuando sea bonito y no algo todo armado y forzado. Quiero que sea algo más espiritual y simbólico, pero, obviamente, no iba a ser una boda por la iglesia porque yo soy una mujer muy creyente y Yef no. Entonces, si eso pasara, sentía que iba a ser un matrimonio solo válido para mí. Por eso será algo civil, pero que tendrá una ceremonia", agregó.

¿Para cuándo quedó entonces el matrimonio entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Luego de la grabación, Carolina Gómez reconoció que ella sigue convencida de casarse con Yeferson Cossio, pero que no hay una fecha definitiva debido a los compromisos que se encuentra atendiendo el influencer en el día a día.

En consecuencia, resta esperar que lleguen a un acuerdo para que den a conocer si habrá celebración durante el 2026 o, finalmente, todo quedará postergado para el año siguiente.

 

