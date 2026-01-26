CANAL RCN
Colombia

Bogotá ofrece 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en febrero

El servicio está dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 26 de 2026
09:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que durante febrero estarán disponibles 3.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá, dentro del programa Mi Ciudad, Mi Casa.

Revelan la verdad detrás de los cráneos animales hallados en la localidad de Puente Aranda
RELACIONADO

Revelan la verdad detrás de los cráneos animales hallados en la localidad de Puente Aranda

Los turnos podrán agendarse cada semana: los lunes para el punto fijo de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y los miércoles en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá. Las cirugías iniciarán en la primera semana de febrero.

Requisitos para acceder al servicio

El agendamiento debe realizarse en línea a través de la plataforma oficial turnos.animalesbog.gov.co, donde se registran los datos del animal y del tenedor.

42 iguanas eran transportadas en moto para ser presuntamente comercializadas en Cesar
RELACIONADO

42 iguanas eran transportadas en moto para ser presuntamente comercializadas en Cesar

El servicio está dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes. Los animales deben tener entre cuatro meses y ocho años, estar en buen estado de salud y cumplir con un ayuno de ocho horas antes del procedimiento.

Documentos y elementos necesarios

El día de la cirugía, los tenedores deberán presentar fotocopia de la cédula, un recibo público reciente y llevar los implementos adecuados: guacal para gatos, collar y traílla para perros, bozal en caso de manejo especial, cobija y collar isabelino.

Indignante: mujer es captada en cámaras golpeando a varios gatos bajo su presunto cuidado
RELACIONADO

Indignante: mujer es captada en cámaras golpeando a varios gatos bajo su presunto cuidado

En el caso de las hembras, no podrán estar en celo ni en gestación. Con esta iniciativa, el IDPYBA busca promover la tenencia responsable de animales y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

El Debate de la Gente mostró cómo los candidatos conformarían un gabinete conjunto

Atlántico

En Sabanagrande, Atlántico, 90% de los comercios son extorsionados: dos víctimas asesinadas

Cancillería

EE. UU. autoriza a la canciller Rosa Villavicencio a acompañar al presidente Petro en reunión con Donald Trump

Otras Noticias

La casa de los famosos

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Los presentadores sorprendieron al anunciar las condiciones del nuevo poder que el público posee.

Bogotá

Bogotá abre inscripciones para validar el bachillerato en 2026: así funciona la ‘Matriculatón’

Bogotá abre cupos gratuitos para validar y terminar el bachillerato en 2026. Conozca fechas, horarios y puntos de la ‘Matriculatón’ del IPES y la SED.

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

Donald Trump

Donald Trump advirtió a Venezuela con un "segundo ataque militar mucho más grande"

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido