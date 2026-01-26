Bogotá ofrece 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en febrero
El servicio está dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.
Noticias RCN
09:33 p. m.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que durante febrero estarán disponibles 3.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá, dentro del programa Mi Ciudad, Mi Casa.
Los turnos podrán agendarse cada semana: los lunes para el punto fijo de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y los miércoles en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá. Las cirugías iniciarán en la primera semana de febrero.
Requisitos para acceder al servicio
El agendamiento debe realizarse en línea a través de la plataforma oficial turnos.animalesbog.gov.co, donde se registran los datos del animal y del tenedor.
El servicio está dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a poblaciones vulnerables como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes. Los animales deben tener entre cuatro meses y ocho años, estar en buen estado de salud y cumplir con un ayuno de ocho horas antes del procedimiento.
Documentos y elementos necesarios
El día de la cirugía, los tenedores deberán presentar fotocopia de la cédula, un recibo público reciente y llevar los implementos adecuados: guacal para gatos, collar y traílla para perros, bozal en caso de manejo especial, cobija y collar isabelino.
En el caso de las hembras, no podrán estar en celo ni en gestación. Con esta iniciativa, el IDPYBA busca promover la tenencia responsable de animales y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables de la ciudad.