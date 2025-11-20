CANAL RCN
Colombia Video

Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?

Los hombres intentaron evadir a la Policía con armas de fuego, municiones y explosivos.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de los controles policiales que se realizan alrededor de la ciudad, la Policía logró interceptar un vehículo sospechoso que circulaba por el barrio Ejidos, localidad de Puente Aranda, Bogotá.

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca
RELACIONADO

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca

La intervención se dio gracias a información de inteligencia que alertó sobre la posible movilización de material de guerra.

Sorprenden a hombres transportando material de guerra en Bogotá

Mientras los uniformados realizaban labores de verificación y control en un parqueadero del barrio Ejidos, observaron un vehículo que, al notar la presencia policial, intentó evadir los controles.

Ante la sospecha, los agentes procedieron a detenerlo y a realizar un registro minucioso del automotor.

En el interior de la camioneta fueron hallados elementos de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre los que se encontraban:

  • Uniformes del Ejército
  • 2 armas de fuego tipo pistola
  • 8 portafusiles
  • 1 radio de comunicación
  • 1 silenciador
  • 195 cápsulas eléctricas para explosivos
  • Munición variada
  • Otros implementos relacionados con el manejo de material bélico

¿Qué dijeron los sujetos al ser sorprendidos por la Policía?

Al ser requeridos para acreditar la legalidad de los objetos, los ocupantes no presentaron ningún tipo de documentación ni justificación. Por esta razón, los dos individuos fueron capturados de inmediato.

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Posteriormente, tanto los detenidos como los elementos incautados y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que se encargará de adelantar los procesos judiciales correspondientes por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Galeón San José

Recuperan cinco piezas arqueológicas del Galeón San José en segunda fase de investigación

Gustavo Petro

Presidente Petro rompe el silencio sobre cuestionamientos acerca de la compra de aviones Gripen

Cauca

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Histórico: la marca colombiana que vestirá a selección en el Mundial 2026

Saeta hará historia en 2026: la marca colombiana vestirá a la Selección de Haití en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un hito sin precedentes para la industria nacional.

Masterchef Celebrity Colombia

Tensión en MasterChef: Jorge Rausch pierde el control y regaña a las celebridades

En pleno reto de MasterChef Celebrity, el chef Jorge Rausch perdió la paciencia y no dudó en llamar la atención a los participantes.

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Donald Trump

Trump firmó la Ley que obliga a publicar los archivos Epstein

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%