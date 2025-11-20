Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?

En medio de los controles policiales que se realizan alrededor de la ciudad, la Policía logró interceptar un vehículo sospechoso que circulaba por el barrio Ejidos, localidad de Puente Aranda, Bogotá.

La intervención se dio gracias a información de inteligencia que alertó sobre la posible movilización de material de guerra.

Sorprenden a hombres transportando material de guerra en Bogotá

Mientras los uniformados realizaban labores de verificación y control en un parqueadero del barrio Ejidos, observaron un vehículo que, al notar la presencia policial, intentó evadir los controles.

Ante la sospecha, los agentes procedieron a detenerlo y a realizar un registro minucioso del automotor.

En el interior de la camioneta fueron hallados elementos de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre los que se encontraban:

Uniformes del Ejército

2 armas de fuego tipo pistola

8 portafusiles

1 radio de comunicación

1 silenciador

195 cápsulas eléctricas para explosivos

Munición variada

Otros implementos relacionados con el manejo de material bélico

¿Qué dijeron los sujetos al ser sorprendidos por la Policía?

Al ser requeridos para acreditar la legalidad de los objetos, los ocupantes no presentaron ningún tipo de documentación ni justificación. Por esta razón, los dos individuos fueron capturados de inmediato.

Posteriormente, tanto los detenidos como los elementos incautados y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que se encargará de adelantar los procesos judiciales correspondientes por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos.